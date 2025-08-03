▲婦幼局長杜慈容表示，桃園推動父職友善政策，多元措施鼓勵男性參與育兒。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

父親節將至，桃園市政府及各區公所陸續辦理模範父親表揚等活動，肯定父親對社會和家庭的貢獻。市府婦幼局更指出，根據行政院性別統計資料，桃園市112年男性育嬰留停申請比例為26.84%，高於全國平均25.6%，且近年呈現穩定上升趨勢；而桃園各親子館男性照顧者使用率亦達35%，顯示父職參與意識逐漸提升。

婦幼局3日強調，雖然該局服務對象以婦女與幼兒為主，實則以「家庭」為政策核心，重視父職角色，致力實現育兒共擔。未來將持續深化性別平等理念，與各局處協力推動父職友善政策，並加強對新手爸爸、小爸爸與單親爸爸等族群的支持。

▲桃園市112年男性育嬰留停申請比例為26.84%，高於全國平均25.6%。（圖／市府提供）

市府積極營造友善父職環境，包含提供市民一次孕前健康檢查、隨產檢發送「爸爸孕產育兒手冊」、辦理產前教育及心理諮詢等，協助新手爸爸順利適應角色轉換。又，全市25處親子館也陸續舉辦父親節主題活動，並提供到宅育兒指導服務，近兩年服務人次穩定成長，持續鼓勵父親實際參與教養歷程。

針對新住民家庭，市府設有南、北區服務中心與生活適應班，引導家庭了解在地育兒資源，並透過親子活動傳遞照護知識，提升父職功能，營造性別平等、育兒友善的生養環境。