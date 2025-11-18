國小童期中考「98分變82分」家長怒控改分！台南校長反告誹謗

▲台南國小爆成績風暴。（示意圖／取自免費圖庫／PIXABAY）

記者閔文昱／綜合報導

台南一所國小近日爆出期中考「分數差16分」的羅生門。一名家長在臉書發文指控，孩子在聯絡簿上寫下數學期中考98分，但校方系統卻登記82分，且考卷始終未能拿回，懷疑導師竄改分數並藏起試卷。貼文曝光後，引發大量家長與網友關注，在輿論延燒下，校長罕見親自報警提告誹謗。

家長表示，孩子考完試後，老師曾發下數學考卷供訂正，訂正後又「全數收回」，只要求學生自行在聯絡簿寫下分數。她向主任詢問試卷時被告知「已經給了」，詢問分數更被回覆「轉學生不能問成績」，讓她覺得荒謬。直到孩子轉入新學校後，才得知正式登記分數為82分，與聯絡簿的98分差距整整16分。

面對指控，校方隔日立即澄清，強調該生實際僅考80多分，並有兩名同班同學證實。校長說明，試卷被收回是因同年級有學生因腸病毒請假需補考，為避免影響公平性，訂正後的考卷暫時統一收回。依校長說法，該名學生的數學與國語試卷後來已放入其置物籃，由仍在校就讀的姐姐於10日帶回家，「絕非藏卷」。

至於家長提到的「轉學生機制不能問成績」，校方則否認，強調從未說過此話。主任因非相關業務的行政人員，無法直接回答分數問題，因此請家長自行與導師聯繫，但家長未與導師直接溝通便在網路上公開指控。校方不滿家長多次以「說謊」、「造謠」、「袒護老師」等字眼攻擊，認為已嚴重影響教職員名譽。

校長於 15 日晚間前往派出所提告誹謗，警方也已受理報案，將調查聯絡簿分數、試卷去向與成績登錄過程，釐清分數落差原因。爭議雖然看似僅16分之差，但因雙方各執一詞、關鍵考卷短暫失蹤，使事件成為校園版「成績羅生門」。

台南市教育局表示，已要求學校全面釐清經過並向家長說明，同時呼籲家長與校方保持理性溝通，共同維護學生權益。