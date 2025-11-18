　
    • 　
>
地方 地方焦點

美國生命鬥士Brad Kelley台南挑戰極限鐵人　陳亭妃陪跑最後一圈

▲美國生命鬥士 Brad Kelley 挑戰台南 1130 公里極限鐵人賽，展現不屈意志與堅毅勇氣。（記者林東良翻攝，下同）

▲美國生命鬥士 Brad Kelley 挑戰台南 1130 公里極限鐵人賽，展現不屈意志與堅毅勇氣。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全亞洲年度壓軸的第一場 IUTA 國際認證極限超級鐵人賽於台南鹿耳門聖母廟盛大開跑，吸引來自14國的選手挑戰總長1130公里的極限賽程，賽事涵蓋19公里游泳、900公里自行車與210公里路跑，需在153小時內完成，被視為人類意志的最高殿堂。

其中最受矚目的是美國生命鬥士Brad Kelley。這位選手曾在2003年因罕見的格林–巴利症候群突然癱瘓，被醫師判定可能終生無法行走，但他靠十多年堅持重新站起，現在挑戰全球最困難的鐵人賽，故事宛如奇蹟重生。

▲美國生命鬥士 Brad Kelley 挑戰台南 1130 公里極限鐵人賽，展現不屈意志與堅毅勇氣。（記者林東良翻攝，下同）

Brad自11日開賽後，以9小時完成19公里游泳，12日遇颱風賽事暫停，但隔日凌晨即重返賽道，最終路跑階段於18日上午10時前抵達終點。這份堅韌不僅感動國際，也感動台南。

立委陳亭妃特別陪同Brad跑完最後一哩路，象徵台南為勇氣喝采。她表示：「一個曾被宣告可能再也站不起來的人，今天正在挑戰1130公里。我想親自見證Brad的勇敢與不認輸的堅持，尤其當他跑進終點時，要讓他清楚知道台南人都在為他喝采。」

▲美國生命鬥士 Brad Kelley 挑戰台南 1130 公里極限鐵人賽，展現不屈意志與堅毅勇氣。（記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃說，Brad 的故事不只是一場鐵人挑戰，更是一堂生命課。「運動可以比快，但人生比的是堅持。Brad 用他的生命告訴我們，跌倒不可怕，站起來才真正偉大。」她也分享，鹿耳門聖母廟周邊的市民自發集氣、為選手加油，讓國外選手感受到台南人的熱情，「台南的溫度就在這裡─你努力，我陪你；你堅持，我們一起撐。」

▲美國生命鬥士 Brad Kelley 挑戰台南 1130 公里極限鐵人賽，展現不屈意志與堅毅勇氣。（記者林東良翻攝，下同）

Brad Kelley 18 日完成最終挑戰，陳亭妃希望透過陪跑行動，讓更多人感受勇氣的力量。她說：「我期待所有看到這一幕的人，都能得到勇氣。」

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

生命鬥士Brad Kelley台南極限鐵人陳亭妃

