從台南到杜塞道夫　成大醫院智慧安寧系統登國際舞台引關注

▲成大醫院安寧團隊赴德國參加MEDICA 2025，展出多項智慧安寧科技成果。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

成大醫院安寧緩和共同照護中心主任蔡瑞鴻，於11月17日至20日率團前往德國杜塞道夫，參加全球醫療科技最具影響力展會之一的「MEDICA 2025」，團隊以兼具科技力與人本精神的安寧照護方案亮相，展出三項核心成果：QOCA apc照護包、QOCA abc心電圖系統與 nFOPT Huijia Health 智慧光纖薄墊，向國際展示台灣智慧安寧照護的新面貌。

MEDICA 每年在杜塞道夫舉行，被視為全球醫療科技產業年度指標，聚焦影像、診斷設備、實驗室技術、健康資訊、mHealth、復健與醫療耗材等領域，同時跨界匯聚研討會與高峰論壇。成大此次參展，不只是一場展示，更是把台灣的照護哲學帶上世界舞台——用科技延伸陪伴，用系統守護尊嚴。

成大安寧團隊從臨床需求出發，整合在地研發能量，打造可於不同場域使用的智慧照護模式：一、QOCA apc照護包：整合平板、筆電與QOCA平台，可遠距監測病況並跨院整合資料，提升居家安寧照護的即時反應速度與照護連續性，讓家屬與醫護之間的資訊更透明、省去不必要的等待。二、QOCA abc心電圖系統

具備24小時心律即時監測、無線傳輸與臨床平台串接，可在病人心律變化時第一時間通報，縮短急性惡化處置時間，讓「預警」成為臨床決策的重要一環。三、

智慧光纖薄墊：以光纖感測技術偵測呼吸、心跳與熟睡程度，並具備離床警示，可用於安寧病房與長照機構，在不打擾病人睡眠的前提下守護安全，將科技化作看不見、卻貼身的溫柔。

蔡瑞鴻主任表示，安寧照護核心從來不是單純的病程管理，而是陪伴、尊嚴與生活品質。「這次展示的系統，就是希望讓科技走向柔軟的一面，讓病人與家屬在生命最敏感的時刻，也能感到被接住、被理解。」

成大醫院多年耕耘智慧醫療科技，在安寧領域更以實證為基礎，建構跨場域、可延展的照護模式。此次參展不僅彰顯台灣在智慧安寧照護的厚實能量，也促成與國際醫療社群交流合作，讓台灣經驗走向全球。