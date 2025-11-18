　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／陸配「國小直播」被控蒐集個資　北檢：不構成犯罪

▲▼台北民生社區國小門口跟拍　疑陸女主播「直播小學生」嗆：管太多。（圖／許淑華）

▲劉姓女子在民生國小旁直播，被懷疑涉嫌蒐集學童個資、妨害秘密。（資料照／市議員許淑華提供）

記者劉昌松／台北報導

劉姓陸籍配偶先前因在台北市民生國小旁人行道直播，被民眾檢舉疑似非法竊錄、蒐集個人資料以及妨害秘密等罪嫌，台北地檢署調查後，根據民眾蒐證照片，認為劉女持手機、自拍棒步行街頭隨興拍攝，拍到的人物身分也難以辨識，與刑事處罰構成要件不符，因此處分不起訴劉女。

民眾在5月15日上午8點多的時候，發現有女子在民生國小旁人行道上，持裝有手機的自拍棒，拍攝周遭學童，並以直播方式公開播送，台北市議員許淑華接獲陳情，認為女子手機的直播畫面中，出現「台灣現場直播」字眼，介紹各個學校周邊環境，還清楚拍到小孩子的臉，可能再去北市其他學校拍學生，引發家長恐慌不安，隨即報案告發。

台北市松山分局找到直播女子是住在學校附近的劉姓陸配，劉女到案坦承當時正在直播，但是那天她是要出門買菜，想記錄她在台灣的生活，並沒有揭露兒童或少年的身分資訊。

▲▼ 劉姓陸配在民生社區附近直播拍攝學生上學，被函送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲道路監視器拍到劉女在街頭行走隨興拍攝直播。（資料照／記者張君豪翻攝）

檢察官參考告發民眾提供的4張蒐證照片，可看到劉女當時位於公眾往來場域，有其他人車通行，看不出劉女在攝錄特定人士，難認當時直播出去的內容，有什麼竊錄他人更衣、如廁或睡眠等高度私密活動，即使劉女未經路人同意就拍攝，也不是《刑法》妨害秘密罪要處罰的非公開活動。

另外，現場監視器畫面翻攝顯示，劉女離開民生國小旁人行道後，繼續持手機和自拍棒，沿著民生東路、健康路、光復北路行走，看來與一般紀錄日常生活而在步行中隨興拍攝的常態相符，所拍到的影像本身難以辨識人物身分，也沒有蒐集其他足夠直接或間接識別的資料，不符《個人資料保護法》構成要件，因此將她處分不起訴。

至於是否有違反《兒少權益保障法》行政規定，應由主管機關了解裁處。

11/16 全台詐欺最新數據

