谷立言、蔡英文美商會同框　AIT：專注支持台灣「以實力求和平」

▲美國在台協會處長谷立言、前總統蔡英文一同出席美國商會年會。（圖／美國在台協會提供，下同）



記者陶本和／台北報導

前總統蔡英文、美國在台協會處長谷立言18日一同出席「台灣美國商會年度會員大會」，美國在台協會傍晚在社群平台，貼出兩人在活動中的合影。谷立言表示，我們正以實際行動支持言語承諾，尤其專注在支持台灣「以實力求和平」的努力，美台之間不斷增強的防衛產業合作，就是最明顯的例證。

谷立言在致詞中表示，一個由AI與安全供應鏈所驅動的時代正在成形， AI不僅是科技革命，更是一股能全面重塑無數產業、經濟與社會的強大力量，而美國與台灣之間獨一無二的夥伴關係，正位於這場變革的核心。他認為，美台雙方正攜手打造一個可信賴的 AI 夥伴關係，而這層夥伴關係是以民主架構、技術卓越與共同繁榮為根基，美國方面貢獻演算法、架構與志向；台灣方面則端出製造力、執行力與追求卓越的紀律。

谷立言表示，他堅信國安議題與經濟安全已不能再分開看待，確保供應鏈安全、可信賴，並避免使用來自不可信賴行為者或潛在敵人的零組件，與有能力防禦朝我們襲來的飛彈同等重要。他認為，美國與台灣的聯手，形成了一張安全的網絡，有可信賴的夥伴、經驗證的來源，能守護我們的產業、經濟與安全。

谷立言表示，這個經濟新時代的另一項特徵，就是格外重視安全與韌性。國際社會越來越清楚，全球繁榮有賴於台海和平，以及不受干擾與脅迫威脅的供應鏈。他說，美國對台灣的承諾堅若磐石，這一點無論在今日、明日還是更遙遠的未來，都應該再清楚不過。

谷立言說，我們正以實際行動承諾，尤其專注在支持台灣「以實力求和平」的努力，美台之間不斷增強的防衛產業合作，就是最明顯的例證。

谷立言表示，「今年有兩項重要的週年紀念，美國250週年與台灣美國商會75週年，這不僅是歷史里程碑，也是共同慶祝連結與展望未來的寶貴機會。無論是旅遊、教育、文化或商務，美國與台灣之間的各樣連結都是力量與啟發的來源。