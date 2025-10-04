出席長榮航空首航達拉斯典禮　林佳龍：加速實現台美AI聯合艦隊

▲林佳龍出席長榮航空直飛美國達拉斯的首航典禮。（圖／翻攝林佳龍臉書）



記者杜冠霖／台北報導

外交部長林佳龍昨日自歐洲返台後，趕赴桃園國際機場，出席長榮航空直飛美國達拉斯的首航典禮。林佳龍表示，德州早已成為台灣電子產業布局美國的首選，隨著航班開拓，台美之間的人流與物流將更為暢通，「台美聯合艦隊」的願景也將加速實現。

林佳龍指出，長榮航空直飛達拉斯航線自首航起，將由每週三班，年底將逐步增至天天飛航，代表 AI 產業帶動下，台美間的經濟連結，尤其德州的休士頓、達拉斯及奧斯汀所構成的「德州三角」，正快速深化。林佳龍回顧，今年 5 月曾率領電電公會與國經協會代表赴德州訪問，宣布休士頓「Taiwan Tower」投資案，並與當地商會、政要及學界交流，當時就十分看好 AI 產業在德州的發展前景。

林佳龍指出，美國甫公布的「人工智慧行動計畫（AI Action Plan）」，將「加速 AI 創新」、「AI 基礎建設」及「AI 國際合作」列為三大支柱，以鞏固美國在全球 AI 科技領域的領先地位，在 AI 基礎建設方面，包括星際之門、輝達、蘋果等美國旗艦企業紛紛加大在德州投資，並吸引鴻海在內的「電子七哥」加速在德州布局。林佳龍強調，台灣期待善用美國在資金、技術與人才上的優勢，提升整體產業附加價值，並搶佔 AI 科技革命帶來的龐大商機。

為協助電子業成功落腳德州，行政院副院長鄭麗君近日提出，將憑藉台灣建置科學園區的成功經驗，提供投資、融資和信用擔保的優惠，協助業者在美國建立產業聚落。林佳龍表示，這與電電公會規劃在海外設立「TEEMA 科學園區」的構想不謀而合，相信將有助加速實現「台美聯合艦隊」與「台美AI聯隊」，透過相互投資壯大台灣，實現台美經濟共榮願景。

