政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美國終結43天停擺AIT恢復PO文！　首篇貼文聚焦台美合作3大重點

▲▼美國在台協會恢復社群媒體更新，首篇貼文聚焦台美合作的重要領域。（圖／美國在台協會臉書）

▲美國在台協會恢復社群媒體更新，首篇貼文聚焦台美合作的重要領域。（圖／美國在台協會臉書）

記者陶本和／台北報導

美國聯邦參議院近日打破僵局，通過妥協撥款法案，聯邦眾議院13日也通過該法案，美國總統川普則在白宮完成簽署，終於結束美國史上最長43天的政府停擺。美國在台協會（AIT）的臉書粉專也重啟，並分享了AIT處長谷立言上周（6日）出席台灣機械工業同業公會（TAMI）80周年活動的貼文，強調台美在「先進製造」、「安全供應鏈」、「國防產業發展」等領域合作的重要性。

美國政府通過撥款法案後，美國在台協會也隨即恢復正常運作，其官方社群帳號重啟更新，而第一篇貼文，則聚焦在谷立言上周出席台灣機械工業同業公會（TAMI）80週年慶祝活動。

谷立言在活動中表示，他相信美台經貿關係正在邁向一個全新的黃金時代，這背後的推手正是AI革命，以及全球經濟從重視「成本」、轉向重視「安全」的巨大轉變。他說，對於TAMI和TAMI會員來說，這個黃金時代將在三個領域帶來重大商機，包括：協助美國再工業化、建立安全的非紅供應鏈，以及拓展台灣的國防工業基礎。

谷立言表示，TAMI具備良好條件，能為美台排除不可信賴、或是敵對來源的零組件，打造安全的供應鏈。他舉例，在無人機和無人系統產業，美台就正在合作整合供應鏈，建立可追溯關鍵零組件來源的網路。稀土的開採與加工設備也是另一個值得投資的領域，需要我們努力提升供應鏈的安全與韌性。

谷立言表示，當然，要在這些領域取得成果，美國、台灣及合作夥伴就必須共同努力，在先進機械、AI、量子計算、半導體和國防等方面，保障關鍵與軍民兩用技術，維護我們的集體安全。

谷立言指出，他們認爲拓展台灣的國防工業基礎，對於維護印太和平至關重要。台灣是第一個響應北約「5%承諾」的非北約成員，目標是在2030年之前，將GDP的5%投入相關基礎建設。他說，由於台灣製造實力堅強，美國的研發創新生態圈也十分活躍，因此台灣很有機會，轉型成為國防與軍民兩用產品的主要生產中心，本土國防生產不但能和美國提供的國防物資互補，也有助提升台灣的韌性。

11/11 全台詐欺最新數據

477 2 0703 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

百萬YTR來台10年了！宣布拿到永久居留證
早餐常見肉品「藏致癌物」　毒性與香菸同級！專家示警
蔡依林大巨蛋搶票倒數「提前暴雷了」！　最大重點講7次
微波爐虐貓！高雄男變態手法曝光　還PO網炫耀「內臟都熟了」

台美合作經貿發展國防工業供應鏈安全AIT

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝
王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

