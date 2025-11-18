藍白主席會談明登場　黃國昌曝民眾黨「國家定位不可退讓底線」

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

眾所矚目的藍白主席會談將在明天登場，民眾黨主席黃國昌今（18日）表示，民眾黨會本於最大的誠意、善意，針對未來在邁向聯合治理道路上，交換雙方的看法。他也強調，民眾黨對於國家的定位向來非常的清楚，中華民國的主權屬於全體2300萬台灣人民，捍衛台灣自由、民主、法治、人權的生活方式，是民眾黨堅持的原則，也是不可能退讓的底線。

關於明天與國民黨主席鄭麗文主席的會談，黃國昌說，民眾黨本於最大的誠意、善意，希望針對有關聯合政府的理念、未來在邁向聯合治理道路上，雙方對公共政策基本上的看法、未來前進的方向。最重要的是，當執政黨在撕裂社會、造成社會的對立跟衝突時，在野黨要一起聯手撐起這國家，為台灣的未來點亮一盞燈。

黃國昌強調，民眾黨對於國家的定位向來非常的清楚，中華民國的主權屬於全體2300萬台灣人民，捍衛台灣自由、民主、法治、人權的生活方式，是民眾黨堅持的原則，也是不可能退讓的底線。

黃國昌說，兩岸彼此之間意見的不一致跟分歧，需要用最高的智慧、最高的誠意、本於善意相互的多溝通，才能夠有效的降低兩岸彼此之間擦槍走火的風險，他相信政府好好的施政，讓人民可以過好日子，這是全體台灣人民大家共同的心願。

黃國昌提到，相信只要有共同的目標，國民黨、民眾黨雙方在公共政策的議題上，或有不一樣的地方，但相信一定可以找到共同努力的方向，就如同民眾黨團過去這一年多，跟國民黨團的夥伴推動了非常多福國利民的法案。

黃國昌指出，從去年的國會改革、財政收劃分法、吹哨者保護法、不法關說罪、棄保潛逃罪、還給勞工假期、幫軍人加薪、讓警消有更高的所得替代率，乃至於上個禮拜，為了拯救台灣的好山好水，所通過的光電三法，都是非常具體的展現。

黃國昌說，其實大家只要細心的想一想，就會發現剛剛所提到跟國民黨朋友在立法院所共同推動的改革法案，「上面的清單有非常多是過去民進黨承諾台灣人民，卻跳票的法案」。

黃國昌舉最近的財政收支劃分法為例，卓榮泰忘了當年的蘇貞昌是怎麼說他當地方首長時，半夜會驚醒、全身都是冷汗，因為米缸裡面沒有米；是否也忘了當初的台南市長賴清德公開說財政收支劃分法非修不可，賴清德當了行政院長之後，也承諾要修財政收支劃分法。十幾年過去了，人民看到的只有掌握權力的民進黨早就忘了當初的理想、早就背棄了過去的承諾。

黃國昌說，當民進黨忘了理想、背棄承諾時，在野黨就要一肩扛起改革的重擔、履行對人民的承諾，更重要的是藉由地方財政的充實，讓地方政府在人民的食衣住行育樂各方面能夠有足夠的資源來施政，讓人民過更好的日子。

