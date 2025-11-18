週刊爆凱思資金回流黃國昌　律師：罪刑恐比徐永明被判7年4月還重

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席黃國昌近日捲入「養狗仔」爭議，週刊今（18日）再爆料，狗仔大本營「凱思國際」有資金回流至黃國昌私人口袋。對此，律師黃帝穎表示，黃國昌質詢個案若藉凱思收錢，形同前時代力量立委徐永明案翻版，貪污治罪條例「不違背職務收賄罪」低消七年徒刑，若錢進私人口袋罪刑將會比徐永明被判刑的7年4月更重。

黃帝穎表示，鏡週刊續爆黃國昌實質指揮的狗仔基地大本營凱思國際，竟有資金回流他私人口袋，公司人頭負責人李麗娟不但形同白手套幫忙洗錢，曾任職凱思的人士透露，遭檢調約談的狗仔陸續交出手機資料後，相關對話截圖證明偷拍最終指揮官就是黃國昌。

黃帝穎表示，週刊更指出凱思公司帳戶出現的挹注資金，包括臺雅集團旗下寀奕公司、金主陳建平、黃安捷等人，恰巧都是黃國昌在國會公開質詢的案件對象，進一步印證黃拿錢辦事的行徑，整起貪汙風暴也隨著金流浮現持續擴大。

黃帝穎指出，黃國昌質詢個案若藉凱思收錢形同前時代力量立委徐永明案翻版，立委職權對價關係不必本人收錢，透過政黨或公司收錢仍屬不正利益，資金若回流黃國昌私人口袋收賄罪責將超過徐永明案。

黃帝穎指出，檢察官起訴徐永明「不違背職務收賄罪」，認定徐永明借用立法院紅樓會議室作為舉辦場所，再共同具名發文施壓經濟部官員出席，也約定由吳世昌作為收受賄賂的聯繫窗口，並以200萬元政治獻金名義匯入時代力量政治獻金專戶構成期約。台北地院判決徐永明收賄罪，量處7年4月徒刑。

黃帝穎強調，因此，若週刊報導屬實，黃國昌的狗仔公司收200萬元，與黃國昌質詢法務部有關出資者個案形成對價關係，如同徐永明案翻版，依據貪污治罪條例「不違背職務收賄罪」，低消就是七年以上有期徒刑。若又查到凱思國際的錢進到私人口袋，黃國昌罪刑將比徐永明被判刑的7年4月更重。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼律師黃帝穎。（圖／民進黨提供）