喊高市早苗「長得像車力巨人」　國民黨中央黨員：愛嘴秋？網怒了

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

日本首相高市早苗日前在國會質詢中表示，若中國武力犯台，可能構成日本安全法制中的「存亡危機事態」，使日本有理由行使集體自衛權。此番言論致使日中關係緊張，在網路上也掀起討論，近期就有許多人關注高市早苗，只是，國民黨中央黨員黎子渝卻說，她和「車力巨人」長得像，引起許多網友不滿。

黎子渝愛Threads上貼出高市早苗的照片，並說對方看《進擊的巨人》「那個」好像，她是不是也愛「嘴秋」？而她貼出來的照片，就是《進擊的巨人》的車力巨人。

貼文曝光後，雖吸引53萬次瀏覽，不過大票網友都直呼，「她優秀到你只剩攻擊長相了，你這美顏開300%是有什麼資格講人家」、「你到底哪裡來的勇氣敢攻擊別人的長相啊」、「你是台灣人嗎？日本挺台灣，你好像很不爽一樣」、「有種把濾鏡拿掉，自己修圖到變另一個人，你好意思講別人」。

據了解，黎子渝是平面模特兒出身，最初因為仰慕洪秀柱而投入國民黨（KMT），她過去受訪時曾說，「我希望國民黨可以有這樣的機會，讓年輕人有一個伸展的平台，讓年輕人比較有規劃性，對未來比較有方向感，而不是因為沒有想法，被別人牽著鼻子走」。