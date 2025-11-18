　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰嗆全面迎戰新版財劃法　周玉蔻示警衝擊2026：好威風然後呢？

記者郭運興／台北報導

立法院上周三讀通過在野黨提出的《財政收支劃分法》部分條文修正案，行政院長卓榮泰17日回應，匆忙再修訂的財劃法，內容將造成更大問題，對在野黨團的動作，行政院會全面迎戰。對此，媒體人周玉蔻今（18日）表示，行政院系統性論述在哪？好威風，然後呢？民進黨2026地方縣巿長候選人如何是好？跟了，不替選民爭取更多預算也就罷了，還跟著杯葛，這個標籤，誰擔當的起？如何回應關係選戰生死。

▲行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）


周玉蔻表示，自己不是要唱衰自許立場準備硬起來的行政院長卓榮泰，卓榮泰說藍白版本的財劃法地方政府拿太多，中央會被掏空，要強硬對待，（據說是不副署或釋憲），這樣發展下去，陸續出爐的2026地方大選縣巿長民進黨提名候選人該怎麼接話？新版財劃法就是2027年新任地方首長上任後實施。

周玉蔻表示，藍白對手如果說「我們為地方多要錢，XXX（綠營對手）反對」！選民怎麼想？選票咧？行政院提了更好版本？但立法院藍白多數就是過不了關！

周玉蔻質疑，所以，行政院系統性論述在哪裡？選舉，情緒大於理性，鈔票大於財政紀律，在卓榮泰宣告硬起來的新聞四處帶風向之前，府院黨有討論過這一題嗎？

周玉蔻說，藍白地方執政縣市佔大多數，用財劃法吸光國庫預算、不顧中央財政死活？那綠營2026地方選舉就努力拿回更多執政縣市，再說一次，這一題，民進黨的地方縣市長候選人如何回應？關係輸贏、政治選戰生死。

周玉蔻認為，卓榮泰院長硬起來了？好威風，然後呢？地方選舉民進黨候選人是跟還是不跟？跟了，不替選民爭取更多預算也就罷了，還跟著杯葛，這個標籤，誰擔當的起？特別是擁有立委、候選人雙重身分的蘇巧慧、何欣純、王美惠等人。

周玉蔻強調，恕自己多嘴，強硬、柔軟，是整體戰術，無關個人首長聲望，也不僅止於朝野對抗，人民視角最重要，政治人物特別是執政者，不是喊爽的啦。

周玉蔻也補充，不副署不是一時喊爽的，人家藍營正在設陷阱給你民進黨跳、一堆綠營儍儍正義支持者，還跟著吆喝。

▼周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）

11/16 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

