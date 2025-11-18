　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日外務省高官赴北京「說明立場」！　抗議中國領事斬首發言

記者王佩翊／編譯

日本外務省亞太局局長金井正彰17日出訪中國，預計就日本首相高市早苗近期「台海有事」國會答辯引發的外交風波與中國進行協商。他18日上午出發前往中國外交部與中國外交部亞洲司司長劉勁松舉行會談，同日下午3時離開外交部，外界預估，雙方協議已經結束。

根據《日本放送協會》報導，金井18日在北京與中國外交部亞洲司司長劉勁松等人完成緊急磋商，會談結束後金井於下午3時前離開中國外交部，雙方針對高市早苗「台灣有事」國會答辯引發的外交風波進行溝通。

據悉，金井局長在會談中強調，高市總理大臣的答辯內容並未改變日本既有立場，同時針對中國呼籲國民暫緩赴日旅遊等升級措施表達關切。金井也重申，儘管雙方立場存在分歧，仍應避免影響民間人文交流。此外，日方也對中國總領事的相關貼文再度提出強烈抗議，要求中方採取適當因應措施。

▲▼中日關係,日中關係,日本國旗,中國國旗,五星旗。（圖／路透）

▲中日局勢緊繃。（圖／路透）

中國官媒同日證實，原定22日在中國上映的日本電影《工作細胞》真人版，以及預定12月6日上映的《蠟筆小新》劇場版最新作品均遭延期。中方表示，延期決定是「綜合考量中國觀眾情感等因素後的謹慎判斷」，外界普遍認為此舉與高市總理大臣涉台發言引發的外交緊張直接相關。

面對中國外交部發言人17日宣稱「李強總理沒有與日本領導人會面的安排」，日本內閣官房長官木原稔在記者會上回應稱，「日方對於進行日中各層級對話保持開放態度。」木原強調，G20峰會期間的雙邊會談安排尚未確定，但日本願意維持溝通管道。

木原稔進一步說明，18日的外務省局長級協商屬於「日中間定期相互實施的例行性磋商」，上次在日本舉辦，這次輪到在北京進行。針對日本駐中國大使館17日晚間向在中日僑發出安全提醒一事，木原表示是「考量近期日中關係相關報導等現況，再次呼籲採取充分安全對策」。

 
11/16 全台詐欺最新數據

446 1 6573 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

首度證實！史瓦帝尼收美國1.6億　接收「墮落怪物」
喊高市早苗「像車力巨人」　國民黨正妹：愛嘴秋？
「鴨哥」獄中當皇帝！老婆小三排隊伺候...指揮洗錢50億
保全熱心幫移電動車「害阿婆摔死」　6女兒獲賠225萬
獨／陸配旁「國小直播」　偵查結果出爐

日中關係台海風波外交協商電影延期日韓要聞大陸要聞

