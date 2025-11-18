　
    • 　
>
國際

日本熊今年恐不冬眠！　獵人捕獲驚：牠完全沒脂肪

▲▼日本,熊。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本今年熊害頻傳。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

日本秋田縣今年熊害頻傳，僅本年度就已超過50起人熊衝突事件，不少農民與年長居民被迫放棄農務、取消外出計劃，整座村落彷彿被「熊的陰影」籠罩。更令人擔憂的是，第一線獵人發現，近期捕獲的熊竟完全沒有冬眠前該有的脂肪儲備，可能根本不會進入冬眠狀態。

根據《日本農業新聞》報導，現年81歲的資深獵人佐藤壽男，是秋田縣獵友會的會長，也是當地的稻農，他長年與熊為伍，原本對牠們的習性瞭若指掌，但今年卻讓他感到前所未見的異常。

佐藤說，今年熊的行為與身體狀況完全顛覆過往經驗，尤其他本月捕獲的熊完全不像平常的熊，「冬眠前應該要囤脂肪，但牠身上一點脂肪都沒有。今年的熊可能根本不會冬眠。」

▲▼日本,熊。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本今年熊害頻傳。（圖／達志影像／美聯社）

佐藤也指出，獵友會近期幾乎沒有休息時間，日以繼夜出勤處理熊出沒事件，就連資深獵人也坦言「今年的狀況真的很異常」，連開關家門都要提高警覺。

佐藤提到，全縣每天都有熊出沒，許多年長的獵人完全休不了假，只能不停處理熊的問題，大家都靠善意在撐，彷彿快到極限。

實際上，秋田縣各地已有大量熊出沒，83歲的農家佐藤惠美子已經好一陣子不敢去菜園，青椒、白菜都放棄採收，連流感疫苗也不敢去打，「比疫情還糟糕。別說田了，現在就算白天也沒人敢在外面走，整個村子完全變了。」

53歲的獵人島田雄一郎在當地種了2.5公頃的蘋果園，他說「每天都看得到熊」。當地獵友會捕獲超過60頭熊，其中20頭都是由他執行最後補殺。

島田說，雖然政府建議架電圍欄，但山坡陡、要靠多人施工又非常耗力，成本也不小，「熊每天都出沒的地方，我根本不敢一個人進園。今年的熊害太嚴重，很多高齡農家會思考是不是要放棄繼續務農。」

11/16 全台詐欺最新數據

相關新聞

日中關係緊張　外交部：台灣不是問題而是解答

日中關係緊張　外交部：台灣不是問題而是解答

日本首相高市早苗日前在國會質詢中表示，若中國武力犯台，可能構成日本安全法制中的「存亡危機事態」，使日本有理由行使集體自衛權。此番言論引爆北京怒火，怒批勿踩「台灣問題」紅線，日中關係緊張。對此，外交部發言人蕭光偉今（18日）表示，「台灣從來就不是問題，台灣是解答」，呼籲中方應善盡大國責任，停止任何危害區域穩定安全的挑釁做法，我方也將密切關注中方近期挑戰國際秩序造成區域緊張趨勢、情勢的各種作為。

日當局擬發布「留學生安全警戒」

日當局擬發布「留學生安全警戒」

櫻花妹遭「軟禁性侵17小時」！

櫻花妹遭「軟禁性侵17小時」！

陸10航司赴日機票免費退 退團潮跟進「費用旅行社得自行承擔」

陸10航司赴日機票免費退 退團潮跟進「費用旅行社得自行承擔」

高市介入「台灣有事」損人不利己　賴政府置身險境不自知

高市介入「台灣有事」損人不利己　賴政府置身險境不自知

