日當局擬發布「留學生安全警戒」！　憂日本學童遇襲事件重演

▲深圳日本人學校曾發生日本籍男童慘遭中國男性持刀砍死的事件，校方隨即安排大批維安人員站崗。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

中國當局呼籲公民不要前往日本旅遊、留學，兩國關係陷入緊繃，日本文部科學大臣松本洋平18日在內閣會議後記者會宣布，將對目前在中國境內的日本留學生及日本人學校的學童發布安全警示。

根據《每日新聞》報導，日本首相高市早苗日前在國會答辯時表示，台海危機可能構成「存立危機事態」，因此不排除行使集體自衛權，引發中國當局強烈反彈。

文部科學大臣松本洋平18日在內閣會議後的記者會中表示，「文科省將與外務省合作，預計18日當天就會發出注意事項等相關通知。」他特別提到，過去曾發生日本人學校兒童在中國遭到攻擊死傷事件，強調「必須竭盡全力避免此類情況再次發生」，而文科省將做好萬全準備。

江蘇省蘇州日本人學校2024年6月發生校車襲擊案，一名正在等候校車的30多歲日籍母親與日籍男童遭52歲中國籍男子刺傷，而54歲中國籍校車隨車人員胡友平為阻止嫌犯衝上車對其他學童行兇，遭歹徒亂刀砍死。

廣東省深圳市的「深圳日本人學校」2024年9月18日也發生中國籍44歲男性持刀砍死一名年僅10歲的日籍男童的慘劇，而當天正逢九一八事變93周年。江蘇省蘇州市地鐵2025年7月31日則有一名帶著孩子的日本母親遭人用硬物襲擊，送院治療。

如今中日局勢再度升溫，日方也擔憂在中國的日本公民成為反日份子的攻擊目標，因此決定發布警戒通知，提醒民眾務必小心行動。