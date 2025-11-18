北京已預警！　中國學生「仍想赴日留學」：跟政治沒關係

▲儘管北京發布預警，一些中國學生仍希望如願赴日留學。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

中日關係近期因台灣議題急遽惡化，中國教育部16日對日本發布留學預警。不過，多名準備明年赴日的中國高中生表示，儘管政治情勢緊張，他們留學的決心依然堅定。

日本首相高市早苗表示，台海危機可能構成「存立危機事態」，因此不排除行使集體自衛權，引發北京強烈反彈。中國教育部對日本發出「留學預警」，以當地社會治安不佳，在日中國公民安全風險上升為由，建議謹慎規畫赴日留學安排。

日本學生支援機構（JASSO）統計，2024年赴日留學的中國人約12.3萬人，在所有國家和地區之中排名第一。而日媒TBS報導，中國高中生受訪時，展現出不同於政府立場的個人觀點。

一名高三男學生正在中國國內就讀日語學校，希望明年進入日本大學就讀，「這次的事情讓我有些擔心，但想去日本學習的心情並沒有改變。」他認為，對於留學生而言，最重要的就是「超越國家和立場、相互尊重的學習環境」，明確表示不會放棄留學計畫。

另一名同樣計畫明年進入日本大學就讀的高三女學生則說，「留學生的目的就是接受教育，這與政治無關。我個人還是非常希望能去留學。」被問及是否因此改變想法時，她堅定回應，「當然不會改變」。