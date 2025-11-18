高市早苗言論惹怒中國！她「再補1句」網讚爆：超帥又中肯的回應

▲日本首相高市早苗。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

日本首相高市早苗日前在國會質詢中表示，若中國武力犯台，可能構成日本安全法制中的「存亡危機事態」，使日本有理由行使集體自衛權。之後經濟安全保障大臣小野田紀美也表明態度。對於兩人說的話，財經網美胡采蘋就發文表示，「現代女性為什麼一個比一個派？」貼文一出，吸引1.2萬人按讚。

根據《朝日新聞》報導，經濟安全保障大臣小野田紀美18日在記者會上表示，「過度依賴一個一但不高興就立刻訴諸經濟脅迫的國家，不僅會危及供應鏈，也會危及旅遊業」，在考慮如何降低風險的同時，也盼能維持經濟運作。

對此，胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」表示，當中共要求民眾不要去日本，小野田紀美出來回應的是，對會帶來風險的國家有經濟依賴，是危險的。這就讓她不禁直呼，中國還在等道歉，「現代女性為什麼一個比一個派？」

貼文底下，也有不少網友留言回應，「新的時代，女性要撐起一片天了」、「好欣賞現在的日本政治」、「腦袋太清醒了，好棒好棒」、「聰明的女人，最好連任個幾年」、「說得超級有理！聰明的女性」、「超帥又中肯的回應」、「日本新內閣真的讓人耳目一新」、「感覺高市的內閣都蠻稱職的」、「情勒終究是行不通的啦」。甚至還有網友直呼，「訂好機票了」。