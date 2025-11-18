洪啟元盛讚郭宗正「妙筆生花」　山海林木到芭蕾舞者都寫形寫神

▲洪啟元於台南市文化中心觀賞郭宗正作品，盛讚其筆觸細膩、意境動人。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣南美會評議員洪啟元日前於台南市文化中心文物陳列館欣賞醫師畫家郭宗正的最新展品，觀後盛讚「妙筆生花、寫形寫神」，直言郭總裁筆下不論山海景致或人物情態，皆能營造出獨特意境，讓觀眾在視覺與情感之間找到更細膩的「美」。

洪啟元指出，郭宗正在風景題材上擅長以水與彩反覆暈染，呈現「濁中透清、暗中帶亮」的層次感，看似信手揮灑，實則對水份、顏料流動軌跡安排精準。山巒、林木、建築在畫面中並非單純物象，而是氛圍與氣韻的延展，使觀者彷彿踏入畫裡的空氣，感受其自由奔放的筆觸。

在人物題材方面，洪啟元認為郭宗正的作品能以「內在情感」撐起整幅畫的勝負關鍵，讓筆下人物彷彿自述生命故事。他以芭蕾舞者畫作為例，舞姿輕盈、節奏明顯，背景以濃烈略帶黑的擦染推開空間層次，使舞者的亮點身形更為突出，畫面情緒強烈、富有敘事性。

展場中青春少女系列作品也深受洪啟元肯定。他形容，少女面容與氣息明亮愉悅，畫面充滿歡樂與幸福的氛圍，甚至能讓觀者情緒被「療癒」，彷彿看著看著就跟著鬆一口氣。郭宗正以淡膚色與濃淡顏料層層擦染，讓人物在紙上自然浮現，功力扎實。

至於裸女題材，洪啟元認為郭宗正掌握「艶而不俗」的美學，筆下女性體態溫柔婉約、神韻細膩，膚質透亮如水，姿態猶如出水芙蓉，格調高雅。他強調，畫家將情感寄託於五官表情與肢體線條，使人物不只被「畫出來」，更像是「被喚醒」。