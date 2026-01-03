　
社會 社會焦點 保障人權

控酒吧小鮮肉硬上！熟女自曝遭「性侵百次」狂提告　判決出爐

▲▼女性,酒醉,撿屍,性侵,床（圖／pixabay）

▲台中女子控訴遭酒吧認識的男子性侵，因證據不足，法官判無罪。（示意圖，非當事人／取自圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中熟女阿娟(化名)到酒吧喝酒，認識年紀可當兒子的小鮮肉小浩(化名)，兩人半夜離開酒吧，一起前往摩鐵並發生關係，天亮時小浩接到退房電話，阿娟也同時打電話報警，控訴小浩不顧她激烈反抗、生理期來硬闖紅燈，並自曝自己遭性侵的經驗破百，近年來提告十來次，只要起訴就沒有判無罪的。全案經台中地院審理，法官認為阿娟被性侵的證據不足，判小浩無罪。

阿娟控訴，她於2024年12月27日晚上，在台中市某夜店認識男子小浩，散場後小浩約她上摩鐵等酒退，她雖覺得到摩鐵有點危險，但心想「我COVER的過來」，兩人便輪流開著小浩的車，酒駕從南屯區前往太平區一家摩鐵投宿。

阿娟說，小浩一進房門就對她毛手毛腳，她嗆「你不可以對我亂來，我會告人唷！」小浩便跑去洗澡，之後竟不顧她酒後精神狀況不佳，在她奮力抵抗下硬上，她當時生理期，還向小浩表示「我都可以當你媽了！」但小浩都不管，發洩完後就呼呼大睡，她也覺得太累了，精疲力竭的睡著，醒來後她馬上衝去洗澡，反覆洗了3次，又躺回去睡覺。直到早上8點44分左右，她被櫃台詢問退房的電話吵醒，趁小浩接電話時，她也趕快報警。

阿娟表示，她本身沒有精神疾病，不過她洗澡時處於游離狀態，就像半夜起床尿尿那樣，沒有非常清醒。她從小到大常常被性侵、性騷，大概有上千次，被強制性交侵犯絕對有破百次，這2、3年被猥褻、性交等案件她大概提告十來次，有些已判決，有些不起訴，但沒有判無罪的。

不過審理時，小浩堅稱兩人是合意性行為，當天阿娟自願和他上旅館，進房後阿娟一開始說不要，他也就停手，過了1分鐘「兩人眼神對到」，他再度碰觸阿娟，阿娟就沒有拒絕。那天他喝醉，警察找上門時，他才發現自己手上有傷口，推測是在換姿勢的時候，被阿娟抓到手。

法官認為，雙方都已成年且自願進入摩鐵，兩人共處一室時，互動之間本隨時有各種發展變化的可能性，無法只憑阿娟控訴，就認為小浩性侵。此外，阿娟表示一進房就察覺小浩對她有非分之想，但仍在小浩進浴室洗澡時，停留在房間，接著兩人性交後，阿娟也倒頭大睡，一直錯過逃脫的機會，又在洗澡完繼續和小浩同床睡覺，並沒有排斥的反應，也不怕再度被性侵，和常情有違。

法官指出，阿娟驗傷後，雖在身上發現兩處輕微擦傷，但男女在激情時，本來就會有肢體互動或互抓的情形，難認阿娟遭到性侵，因證據不足，判小浩無罪，可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

01/01 全台詐欺最新數據

快訊／馬杜洛被押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業
川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕

保護者變性侵者！何建忠碩論對照罪行諷刺

保護者變性侵者！何建忠碩論對照罪行諷刺

在高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠，因涉嫌性侵列管輔導的未成年少女遭起訴後，外界焦點除了司法責任，也逐漸轉向他在案發後完成的碩士論文。這篇題為《精神病人監護處分評估小組決策歷程之探究》的研究，如今被重新翻閱時，格外諷刺。

即／中投公路年輕男墜橋死亡

即／中投公路年輕男墜橋死亡

惡團逼吃「糞紙」屁股插仙女棒

惡團逼吃「糞紙」屁股插仙女棒

唬爛和陳時中有交情騙328萬　水電工判3年

唬爛和陳時中有交情騙328萬　水電工判3年

社安網「績優督導」性侵未成年少女　衛福部撤銷獎項

社安網「績優督導」性侵未成年少女　衛福部撤銷獎項

台中性侵案法院判決酒吧事件法律

