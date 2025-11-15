　
地方 地方焦點

郭宗正水彩創作展開幕　醫術與藝術溫度兼具撫慰病友

▲郭宗正在台南市文化中心舉辦水彩創作展，副市長葉澤山蒞臨開幕致詞。（記者林東良翻攝，下同）

▲郭宗正總裁（左二）親自解說展出作品，細膩呈現人物表情與肢體動作，讓觀眾感受療癒力量。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


熱愛藝術的台南市郭綜合醫院總裁郭宗正，於台南市文化中心舉辦「2025郭宗正水彩創作展」，展出他近三年的精選作品，呈現水彩人物創作的細膩情感與技法。副市長葉澤山在開幕式上盛讚郭院長「醫術精湛、藝術溫度兼備」，認為其畫作不僅撫慰病友心靈，也為府城注入文化氣息。


郭宗正回顧創作歷程表示，早期專注風景、靜物及花卉，常獲同好讚賞。在洪啟元等老師鼓勵下，他挑戰水彩人物創作，以年輕女性為主體，過程中經常面對各方修改建議，特別是肌膚的光澤與彈性是創作最大挑戰。郭總裁感謝藝術界朋友的激勵，使他不斷突破自我。

▲郭宗正在台南市文化中心舉辦水彩創作展，副市長葉澤山蒞臨開幕致詞。（記者林東良翻攝，下同）
副市長葉澤山參觀展品時表示，藝術作品具有安定人心的力量，郭院長醫者仁心投射在繪畫上，將醫術與藝術完美結合，病友在欣賞作品時也能感受到療癒。台南市文化局副局長林韋旭則指出，郭院長將醫院大廳布置為藝術空間，使病友身心靈得到撫慰，賞心悅目。


多位藝術界人士亦盛讚郭宗正。台灣美術院長蘇憲法稱郭總裁自幼展現繪畫天份，後來專注水彩人物，是醫界罕見的藝術奇才；師大教授黃進龍讚其多人像作品難度極高，卻能克服，且多在病床上作畫，更顯難得。亞太水彩藝術協會創會長洪東標欣賞郭總裁帶領藝術朋友勇往直前的熱情；謝明錩感謝其對水彩畫會長期贊助與奉獻。億載會會長陳威仁表示，郭總裁除了醫院經營有成，其畫作亦極具療癒力，院內展示的名家畫作讓患者一進院就感輕鬆，病痛似乎減半。

▲郭宗正在台南市文化中心舉辦水彩創作展，副市長葉澤山蒞臨開幕致詞。（記者林東良翻攝，下同）
郭宗正此次展出以人物表情與肢體動作為主，融合個人情感投射，運用水彩媒介創作難以刻畫的作品。畫中人物與背景相互襯托，呈現自然、恣意、超凡脫俗的氣質，無論獨處或互動，皆能感受到生命的美好與自然交流。
展覽自11月14日至30日，每日9時至17時於台南市文化中心一樓展出。

11/13 全台詐欺最新數據

