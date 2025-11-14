醫師畫家郭宗正42幅水彩亮相文化中心　仕女、風景系列吸睛展至30日

▲郭宗正在台南市文化中心展出42幅水彩作品，人物與風景系列廣受注目。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「手執診器，也能握筆作畫。」醫師畫家郭宗正的2025水彩創作展，近日在台南市文化中心文物陳列館一樓登場，展出首日便吸引大批藝術愛好者前往欣賞，不僅有府城知名企業家到場駐足欣賞，就連南美館也派人前來觀摩，展覽氣氛熱烈。

本次展出共42幅作品，分為人物與風景兩大主題。人物畫包括溫柔婉約的女性系列、展現女性動感姿態的陽光奔放系列、以親情與愛為主題的溫暖系列，以及呈現力與美的動感作品。風景畫則以故鄉情懷與異鄉旅遊為靈感，透過光影變化描繪地景之美，寫實中帶有詩意，是觀眾一致讚嘆的特色。

開幕儀式將於15日下午3時舉行，展期至30日。郭宗正自慶應大學醫學博士返台後，從婦產科醫師、醫院院長到集團總裁，一生投入照顧台南人的健康，同時也燃起創作熱情，跨入水彩藝術領域，如今已成為國際矚目的專業畫家，被視為畫壇奇葩。他最受歡迎的仕女系列以淡雅色彩描繪女性輕笑、回眸與優雅姿態，含蓄卻迷人，成為展場焦點。

這場展覽不只是作品呈現，更像郭宗正藝術生命的縮影。透過水彩獨有的透明層次與光影流動，他帶領觀眾走入介於現實與詩意之間的世界，邀請民眾一同探索他筆尖下溫柔卻深刻的情感風景。