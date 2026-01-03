提升幼童安全防護力　南市消防走入親子館教防火、學小兒急救

▲台南市消防局後甲分隊走入東區親子悠遊館，向家長宣導居家防火觀念，提升幼童安全防護力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升家長與照顧者的防災與急救能力，降低幼童意外事故風險，台南市政府消防局後甲分隊3日前往東區親子悠遊館，辦理防火安全宣導暨小兒CPR與哈姆立克急救法教學，透過實務講解與實際操作，協助家長強化第一線應變能力。

消防局指出，親子館是嬰幼童經常活動的公共場所，孩子年齡尚小、好奇心強，一旦疏忽，容易發生火災或突發意外。活動中，消防人員特別針對親子館及居家常見的火災風險進行說明，包括用電安全、延長線避免過載、電器周邊勿堆放易燃物，以及防止幼童誤觸火源等重點，提醒家長從生活細節落實防火管理。

除了防火宣導，現場也安排小兒CPR（心肺復甦術）及異物哽塞哈姆立克急救法教學，針對嬰幼兒與成人在急救施作方式上的差異進行重點解說，並透過教學模型實際操作，讓家長熟悉正確急救流程與技巧，建立「關鍵時刻敢救、會救」的信心。

第七大隊大隊長石家源表示，火災預防與急救處置同樣是守護生命安全的重要環節，透過深入親子活動場所辦理宣導，能有效提升家長防災意識，並在意外發生時即時應變，爭取黃金救援時間，降低傷害程度。

消防局長楊宗林也指出，嬰幼童本身應變能力有限，家長具備正確的防火與急救知能格外重要，消防局未來將持續走入親子館及相關場所，加強宣導，全面提升幼童安全防護力。

市長黃偉哲則表示，市府將持續深入社區、校園及各類公共場所，推動防火與急救教育，透過宣導結合實作，與市民攜手打造更安全、安心的生活環境。