地方 地方焦點

出租套房插頭充電起火險釀災　南消籲租屋族落實用電安全

▲台南市東區大學路巷內出租套房插頭充電起火，所幸住戶及早發現並即時撲滅，未釀成災害。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東區一處出租套房3日上午9時許發生火警，起火原因疑為房內充電中的插頭過熱燃燒，引燃周邊可燃物。所幸住戶第一時間察覺異狀並立即通報119，消防局同步進行線上指導，住戶依指示即刻處置，於初期即將火勢撲滅，未造成人員傷亡，也未釀成重大財物損失。

消防局指出，接獲報案後立即派遣東門分隊人車前往現場，經消防人員到場確認，火勢已由住戶自行控制，僅插頭及部分周邊物品燒損，隨後完成安全確認與殘火處理，避免復燃情形發生，周邊建物亦未受影響。

據了解，起火地點為出租套房室內，空間狹小，周邊擺放一般生活用品，起火點集中在充電中的插頭及連接線路，初步研判可能與用電不當或設備過熱有關，詳細起火原因仍待消防及相關單位進一步調查釐清。

消防局第七大隊大隊長石家源表示，多數住宅與租屋處火警，往往肇因於日常用電觀念不足與環境整理不佳。出租套房與老舊建物常見插座不足、延長線一再串接、雜物堆積等情形，一旦充電設備或電線過熱起火，火勢極易沿著可燃物迅速延燒。

石家源呼籲，租屋族應定期檢查插頭、電線是否老化或破損，避免私拉電線與超載使用插座，並加裝住宅用火災警報器，才能在第一時間發現異狀，爭取逃生與滅火時間。

消防局長楊宗林指出，此次事件在住戶機警應變及消防人員即時線上指導下，成功避免人命與財物重大損失，也凸顯居家生活中「用電行為」與「風險意識」同樣重要。未來消防局將持續把電氣火災防範及租屋安全列為宣導重點，深入社區、校園及大專院校周邊租屋據點，加強巡迴宣導與實務演練。

消防局也提醒民眾，日常生活應確實落實安全用電原則，包括不超載使用插座、不長時間持續充電、不使用無檢驗標章或來路不明的充電器與延長線，避免電線遭重物壓迫影響散熱，並讓電器與充電設備遠離床鋪、衣物、紙箱等可燃物，以降低電氣火災風險。

