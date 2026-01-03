從東山出發拚8連勝！　陳亭妃鐵馬行動跑基層民調56%穩居第一

▲立委陳亭妃「妃妃鐵馬」行動第二天自東山碧軒寺出發，騎行溪北多區，與鄉親近距離互動。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨台南市長初選進入白熱化階段，立法委員陳亭妃持續以「行動政府、行動正能量」走入基層，3日「妃妃鐵馬」行動進入第二天，自東山碧軒寺出發，沿途行經白河、後壁、鹽水、新營、柳營等地，一站一站向鄉親說明政績、傾聽地方聲音，也象徵其「從東山再起、一步一腳印」的政治路線。

▲陳亭妃沿途停靠白河、後壁、鹽水、新營、柳營等地，逐一傾聽民意並說明政策理念。

陳亭妃表示，鐵馬行動不是造勢活動，而是最貼近人民的方式，沒有舞台與口號，只有實際走進社區、面對面傾聽需求。她指出，「行動政府」就是親自到地方解決問題，「行動正能量」則是用真誠累積信任，讓政策與民意能真正對話。

在行程持續推進之際，最新民調結果也成為外界關注焦點。根據鋒燦民調顯示，陳亭妃在民進黨台南市長初選支持度達56%，穩居第一，並寫下連續8次領先的紀錄，顯示其在基層與選民間具備一定支持度。

對此，陳亭妃回應，民調只是過程而非終點，「被支持不是壓力，而是提醒自己要更謹慎、更努力」，未來仍會持續以實際行動爭取認同。

▲民進黨台南市長初選升溫，鋒燦民調顯示陳亭妃支持度達56%，連續8次領先。

面對接下來的初選關鍵時刻，陳亭妃也呼籲支持者於1月12日至14日晚間6點到10點留意來電，以實際行動參與民調，強調這不只是支持個人，更是對公平機制與台南未來發展的選擇。