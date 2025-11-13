　
地方 地方焦點

郭宗正總裁水彩個展14日登場　醫者筆下的光影詩篇療癒人心

▲郭宗正總裁將於14日起在台南市立文化中心展出水彩創作個展，呈現行醫之外的藝術人生。（記者林東良翻攝，下同）

▲郭宗正總裁將於14日起在台南市立文化中心展出水彩創作個展，呈現行醫之外的藝術人生。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市郭綜合醫院總裁郭宗正身兼醫者與藝術家，行醫之餘仍筆耕不輟，長年投入水彩創作，郭宗正以寫實、寫意兼融的風格描繪自然風光與人物神採，屢獲國際肯定，11月14日起，他將在台南市立文化中心文物陳列館舉辦「2025郭宗正水彩創作個展」，展出風景、建築與人物等系列水彩畫作，呈現他對生命與美感的深層詮釋。

郭宗正指出，此次展出的作品中，以青春少女為題材的畫作洋溢活潑與幸福氣息，每一幅都充滿光影與情感的流動，令人賞心悅目、備感療癒。個展開幕式將於15日下午3時舉行，邀請藝術愛好者共襄盛舉。

郭宗正多年來以「三峽祖師廟」、「台灣山林火車」、「日本京都神社」、「台南孔廟」、「日本藝妓」等畫作，多次入選法國藝術家沙龍，並曾在日本水彩畫協會獲獎。他笑稱，能連續多年入選法國最高藝術殿堂的藝術家沙龍，對他而言是莫大榮耀，「我希望讓歐洲觀眾從水彩中看見東方之美。」

法國三大藝術沙龍中，「藝術家沙龍」入選最為困難，每年僅有少數台灣畫家入選。郭宗正連年獲選，與廖繼春、楊三郎、顏水龍等名家並列，堪稱台灣水彩畫界的紀錄締造者。他表示，能被國際藝術界認同，是多年專注創作與不斷探索的成果，也讓他更堅定在水彩人物畫領域深耕的決心。

▲郭宗正總裁將於14日起在台南市立文化中心展出水彩創作個展，呈現行醫之外的藝術人生。（記者林東良翻攝，下同）

郭宗正自幼師承國際知名畫家沈哲哉，長年投入醫療工作之餘，仍堅持創作。他先後加入台陽美術協會、台灣南美會、台灣水彩畫協會、台灣國際水彩畫協會及中華亞太水彩藝術協會，與眾多畫壇前輩切磋交流，筆觸愈加細膩，畫風也逐漸成熟。他強調，學醫與學畫雖屬不同領域，卻同樣需要耐心、精準與觀察力，「這兩件事，是我一生中最幸福的並行。」

郭宗正說，畫畫對他而言不只是藝術創作，更是抒壓與沉澱。他笑言：「我的工作每天都在血淋淋的手術間，畫畫讓我釋放壓力。」他也常在醫院掛畫，讓藝術與音樂成為療癒患者與醫護人員的力量。

值得一提的是，郭綜合醫院創辦人郭國銓與郭宗正父子皆熱愛繪畫，長期推動藝術發展。郭國銓生前曾設立「郭博士獎」鼓勵年輕畫家，郭宗正也將在台陽美術協會設立同名獎項，以紀念父親的藝術精神與教育情懷。

11/11 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

郭宗正總裁水彩個展

