太子集團在台「二把手」羈押　辜淑雯辯「怕得罪老闆」不敢問金流

▲柬埔寨太子集團在台「二把手」、天旭公司人資長辜淑雯，到案被羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

檢調偵辦柬埔寨「太子集團」來台從事線上博弈、洗錢等犯行，連續2天共聲押禁見5名涉案要角，其中號稱集團在台「二把手」的人資主管辜淑雯，今（6日）晨率先被台北地院裁定羈押禁見，據悉，辜女辯稱不清楚公司業務，推稱早就懷疑集團資金來源不法，但不敢問，怕得罪老闆會造成「我日子不好過」。

太子集團來台設立「聯凡」等9家公司，其中位於台北101大樓內的天旭國際科技公司，2017年間成立，業務名為開發軟體，實為集團在台博弈業務核心，辜淑雯擔任天旭人資長，直接聽命陳志左右手、中國籍總經理李添，辜女管錢管人管績效還負責招募博弈業務所需電腦工程師，大權在握，號稱集團在台「二把手」。

▲柬埔寨太子集團跨國洗錢版圖涵蓋台灣，檢調大規模搜索約談，已查扣集團逾45億元資產。（圖／合成圖）

檢調前天（4日）大搜索，約談25名嫌犯到案，辜淑雯訊後第1個被檢方聲押禁見，昨（5日）深夜10點30分，北院召開聲押庭，辜女供稱任職期間，不太清楚公司業務，但懷疑公司透過平台跨國支付不同貨幣現金方式，可能製造金流斷點或地下匯兌，說是要給員工福利，她覺得怪怪的。

法官追問哪裡怪？辜女聲稱「因為可以提領現金」，但現在去銀行領大額現金，會被問半天，不過她不敢也不想去問老闆，若資金來源不法，老闆也不會告訴她，何況得罪老闆，「我日子不好過」。辜聲稱奉老闆之命撥付固定薪資、租金或小額款項，如有異常，都會跟老闆確認才放行。

律師辯護指稱，辜女得知美國制裁太子集團，沒逃亡或出境，反而在公司人心惶惶之際，幫忙籌措資遣費用、處理解散公司事宜，辜在日本購置房產投資，無移居想法，且已被檢方限制出境、出海，若法官認為仍不足以防逃，辜願接受科技監控，杜絕逃亡疑慮。

▲太子集團在台購置的超跑等豪車，已被檢調聲請法院扣押獲准。（圖／調查局提供）

律師表示，辜女到案已清楚說明任職天旭期間，各階段職務內容，此部分是否成罪，須待檢方向美國索取更多資料證明，部分共犯供述雖與辜女不同，但已具結、可防止串供。

至於在逃共犯何時能到案，應由檢察官發揮國家公權力積極緝獲，非辜女所能掌控，律師認為不應以仍有共犯在逃為由，認定辜女有勾串之虞，就算在逃共犯歸案，辜女也無勾串理由。

檢方主張本案雖與美方制裁柬埔寨犯罪組織有關，但立案偵辦以來，發現太子集團在台灣，對天旭等公司進行意圖營利提供賭博場所、洗錢等犯行，即使美方尚未提供更多事證，相關共犯在台灣從事洗錢犯罪，已足夠單獨成立《組織犯罪防制條例》等犯行。

由於辜女明顯裝傻，企圖將責任推給未到案的老闆李添，且檢調搜索時發現，辜女刪除手機內與集團高層關鍵對話，有滅證之虞，加上美方發布制裁訊息後，辜女執行李添命令，迅速解散天旭並變賣公司名下超跑等豪車，犯罪嫌疑重大，法官今晨0點多裁定羈押禁見辜女。

▲太子集團董事長陳志曾在全球經濟獎頒獎典禮，獲得柬埔寨「年度領袖人物」獎。（圖／翻攝自Prince Holding）

此外，檢方昨持續複訊前天停止夜間訊問的10多名被告，昨深夜再聲押禁見王昱棠、凃又文、李守禮與邱子恩4嫌。王男為太子集團在台所設顥玥公司負責人，處理線上博弈客服業務，凃女負責管理集團在台購置的和平大苑11戶豪宅等資產，李男與邱男分別為李添在台特助、司機，涉奉命藏放超跑等豪車。

王男4人昨經法官確認拒絕夜訊，將於今天和律師律見與閱卷後，另訂開庭時間。

本案源於38歲華人陳志在柬埔寨創立的「太子集團」，據點遍及30多國，但被發現多數為空殼公司，從事線上博弈、詐騙，透過企業網絡跨國洗錢，美國司法部上月（10月）8日，起訴行蹤成謎的陳志涉犯詐騙、洗錢等罪嫌，美國財政部上月14日公告，制裁146個與太子集團有關聯的個人和實體。

▲柬埔寨太子集團跨國詐騙洗錢案，在台灣的高階幹部王昱棠到案被聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

太子集團來台設立的9家公司，以及3名台籍幹部王蕾絢（WANG, Michelle Reishane）、黃婕（HUANG, Chieh）與施亭宇（SHIH, Ting-yu），也列入美方制裁名單，黃女與施女昨經檢方複訊，諭令各交保50萬元、均限制出境、出海，王女已先一步離境。

據悉，美方起訴與發布制裁前，調查局已佈線蒐證太子集團在台活動事證多時，高度懷疑中資介入，屬於具有敏感性的國安案件，經報請台北地檢署指揮刑事局等單位加入，前天搜索47處地點，拘提王昱棠、辜淑雯25名嫌犯，傳喚10位證人。

此外，檢調預先聲請北院扣押太子集團在台不動產18筆，包含和平大苑11戶、車位48個，依實價登錄價值共38億餘元，還有價值4億餘元的26輛豪車，餘額共2億餘元的60個銀行帳戶，合計扣押逾45億元，據悉，英國、新加坡、香港也分別查扣太子集團數億元到上百億元資產，陳志本人更被美國查扣價值150億美元的比特幣。