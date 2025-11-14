裝高血壓閃兵！修杰楷、坤達、陳柏霖、書偉、小杰遭「求刑2年8月」

▲坤達涉閃兵案，雙手合十道歉。（圖／記者陳以昇攝）

記者黃哲民、戴若涵／新北報導

藝人王大陸今年2月間爆出找「閃兵集團」協助偽造體位逃避兵役，檢警分別於5月、10月展開第二波、第三波搜索行動，包括陳零九、威廉、陳大天、陳柏霖、修杰楷、Energy坤達以及書偉等知名藝人均被拘提到案。新北檢繼6月第一波起訴28人後，今再起訴12人，其中包括坤達、修杰楷、陳柏霖等人均在名單內，並求刑2年8月。

新北檢指出，閃兵集團首腦陳志明於2010年至2021年間，明知道修杰楷等5名藝人明明沒有罹患高血壓疾病，卻還收取10萬至30萬元不等的費用，教他們向區公所申請役男變更體位複檢，將他們的體位從「常備役」變成「複檢過程中」或「體位未定」，再由陳志明代為量測血壓，取得中度或重度高血壓的複檢結果，將體位變更為「替代役」或「免役」藉此閃兵。

除了5名藝人外，閃兵集團也再2021年至2024年間收取10萬元至22萬元不等的金額，另外協助5名役男用憋氣影響血壓，或找槍手代為量測血壓，取得醫院重度高血壓的診斷證明後，將體位變更為「免役」。

新北檢認為，兵役制度是維繫社會安定、國家安全的基石，檢察官審酌兵役制度是維繫社會安定、國家安全之基石，以不法方法逃避兵役將破壞兵役制度公平性，嚴重影響整體防衛體系之正常運作，陳志明利用制度漏洞，偽造不實檢測結果，還吸收共犯參與，讓為數眾多的役男逃避兵役，犯罪情節重大，建請法院從重量處應執行有期徒刑6年之刑。

而修杰楷、陳柏霖、Energy謝坤達、Energy張書偉、棒棒堂小杰（本名：廖允杰）等5人為公眾人物，享有高度媒體關注與名聲所帶來之社會紅利，對青年世代具有相當影響力與示範作用，竟仍蓄意規避兵役，嚴重背離社會對公眾人物之期待與公民應盡之責任，另考量其等法定役期均為1年10月，建請法院量處有期徒刑2年8月之刑。

至於另外5名役男因工作等個人因素閃兵，新北檢指出，其中法定役期為4個月的人，建請法院量處有期徒刑1年；法定役期1年的人，建請法院量處有期徒刑2年2月。