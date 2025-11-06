　
政治

閃兵藝人緊張了！最高檢提刑責加重「5→7年」　顧立雄：作適切考量

▲▼立法院外交及國防委員會邀請國防部部長顧立雄報告業務概況並備質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲國防部長顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

藝人閃兵風暴持續延燒，除修杰楷、陳柏霖、棒棒堂小杰，以及Energy的坤達、書偉等人外，近日又有金鐘影帝薛仕凌、歌手阿達相繼自首。最高檢察署建議，閃兵刑責應從目前5年以下提高為7年以下，藍委黃健豪也提修《兵役法》，要求閃兵者即使達到36歲除役年齡，仍要補服役。對此，國防部長顧立雄今（6日）受訪時表示，會跟內政部、相關部會研議，針對除役年齡考慮不同階層達成任務所需，來做適切考量。

顧立雄今赴外交及國防委員會報告並備質詢，會前也接受媒體聯訪，對於是否用特別預算買635套無人機？顧立雄回應，都還在建案當中，細節不便透露。

至於最高檢認為，閃兵刑責應該從五年提高到七年，顧立雄回應，相關刑責，會由國防部、內政部以及相關部會研議，除役的年齡跟妨害兵役沒有完全連結，有構成妨害兵役的行為就會依照相關條例治罪，除役年齡會考慮不同階層達成任務所需，來做適切考量。

也有媒體詢問，美國紐約時報專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）指出，可以確信美國總統會支持台灣的日子，已經一去不復返了。顧立雄表示，他提到台灣要發展先進科技、成為不可或缺角色，他也有特別提到，台灣正在朝向這個方向，就安全議題而言，台美之間都有共識，要強化自我防衛能力，美國也會協助，同時在印太周邊結合理念相近國家，共同提升集體嚇阻能力，以實力確保和平，我想這仍然是美國不變方向。
 

閃兵 顧立雄 台灣安全 國防部 陳柏霖 坤達 修杰楷 阿達 薛仕凌

