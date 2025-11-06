閃兵藝人緊張了！最高檢提刑責加重「5→7年」　顧立雄：作適切考量

▲國防部長顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

藝人閃兵風暴持續延燒，除修杰楷、陳柏霖、棒棒堂小杰，以及Energy的坤達、書偉等人外，近日又有金鐘影帝薛仕凌、歌手阿達相繼自首。最高檢察署建議，閃兵刑責應從目前5年以下提高為7年以下，藍委黃健豪也提修《兵役法》，要求閃兵者即使達到36歲除役年齡，仍要補服役。對此，國防部長顧立雄今（6日）受訪時表示，會跟內政部、相關部會研議，針對除役年齡考慮不同階層達成任務所需，來做適切考量。

顧立雄今赴外交及國防委員會報告並備質詢，會前也接受媒體聯訪，對於是否用特別預算買635套無人機？顧立雄回應，都還在建案當中，細節不便透露。

至於最高檢認為，閃兵刑責應該從五年提高到七年，顧立雄回應，相關刑責，會由國防部、內政部以及相關部會研議，除役的年齡跟妨害兵役沒有完全連結，有構成妨害兵役的行為就會依照相關條例治罪，除役年齡會考慮不同階層達成任務所需，來做適切考量。

也有媒體詢問，美國紐約時報專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）指出，可以確信美國總統會支持台灣的日子，已經一去不復返了。顧立雄表示，他提到台灣要發展先進科技、成為不可或缺角色，他也有特別提到，台灣正在朝向這個方向，就安全議題而言，台美之間都有共識，要強化自我防衛能力，美國也會協助，同時在印太周邊結合理念相近國家，共同提升集體嚇阻能力，以實力確保和平，我想這仍然是美國不變方向。

