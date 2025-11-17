70歲獨居男未吃早餐血糖突降路倒　枋寮警即刻伸援手送返家

▲枋寮警方載楊姓男子返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

70歲楊姓男子因一早未進食，血糖過低導致體力不支路倒，枋寮警分局員警獲報到場，見他面色泛白、蹲坐在騎樓下休息，雖然老翁強調自己沒有大礙，只想自行返家，但警方發現他步伐明顯不穩，擔心途中再度發生意外，立即協助他上巡邏車，安全送返住所。讓獨居的他很感動。

枋寮警分局建興派出所日前接獲民眾報案，在枋寮鄉中山路二段，有一名男子因體力不支，蹲坐在店家騎樓下，亟需警方到場協助。

警員鄭貽尹及警察替代役役男蘇祺峻獲報後馳赴現場。經了解，70歲楊姓男子因一整個上午未曾進食，導致血糖過低而體力透支路倒，警方趕到看到他蹲坐在店家騎樓下雖然他表示無大礙，僅想自行返家休息；但員警考量其步伐明顯不穩，若讓其獨自返家恐有危險，並秉持著為民服務的精神，暖心地駕駛巡邏車，將他平安護送返家。他自述因獨居未有家人陪伴，對於警方暖心且即時協助，讓他非常感激。

分局長盧恒隆肯定員警積極協助民眾，秉持視民如親的工作態度，足資表率。也提醒各位鄉親外出時，如身體不舒服，應立即尋找安全的位置稍作休息，或撥打 110 或 119 請求協助，以確保自身安全。