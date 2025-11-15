82歲婦孤獨死成乾屍！生日賀卡躺信箱　「歡樂就是健康」祝福成空

▲曾婦家中還找出10月底寄到家中的台電帳單（左圖／記者許權毅攝）與「老五老基金會」送的生日卡片。（右圖／里長提供）

記者許權毅、葉品辰／台中報導

台中市北屯區一處民宅13日傳出獨居老人孤獨死的憾事，82歲的曾姓老婦獨自居住，近期卻遲遲未與外界往來，直到台灣自來水公司抄表員發現她家短短兩個月用水量暴增到6000度、累計高達7033度，遠超過一般使用量，連續複查又無人應門，才警覺不對，通報里長協助查察，整件悲劇才曝光。而社福單位寄給她的生日賀卡，仍躺在信箱中，令人唏噓。

警方與相關單位破門後，赫然在屋內發現曾婦已死亡，推估約離世2至3個月，身體因長期無人發現而乾癟萎縮，身旁還有一隻白狗同樣死亡，疑似無人照料而餓死，現場景象令人鼻酸。

▲北屯老婦孤獨死在家中近3個月，原本身形豐腴的阿嬤已萎縮到「只剩用拎的」。（圖／記者許權毅攝）

警方清查現場時，也發現10月底寄達的台電帳單與「老五老基金會」寄來的生日卡片仍完好放著，顯示曾婦生前可能在毫無人知的情況下離世，卡片上寫道：「祝您生日快樂！在這個特殊的日子，獻上我們最真摯的祝福～歡樂就是健康，常保愉快就是長壽的秘訣，願您每一天都充滿美好與喜樂！」孤獨死去的對比更讓人心疼。

據了解，曾婦個性孤僻，雖然經濟無虞，但與女兒關係不佳，往來極少；社會局表示，她是列冊關懷的獨居長者，志工兩周前曾到家探視，因按鈴無人回應，誤以為外出而未能進一步察覺異狀，對此深表遺憾。警方已報請檢方相驗，調查確切死亡原因。