82歲嬤孤獨死變乾屍　「用水暴增7033度」靠抄表員眼尖才發現

記者黃翊婷／綜合報導

82歲曾姓婦人獨自住在台中市北屯區一處民宅，13日卻被發現陳屍在家中，估計已經死亡2至3個月。據了解，起初是因為台灣自來水公司的抄表員發現曾婦家用水量異常，短短2個月的用量多達6000度，累積使用量增加到7033度，遠遠超過正常值，於是立即通知里長協助處理，沒想到竟發生這樣的憾事。

▲曾婦被發現在家中死亡。（圖／記者許權毅攝影）

警方與相關人員13日破門進入曾婦住家，發現婦人已經死亡。原本體型豐腴的曾婦被發現時，已經萎縮成乾屍，旁邊還有一隻白狗的屍體，疑似是因為主人離世之後，無人照料而死亡。

回顧案件經過，起初是台灣自來水公司的抄表員發現曾婦家用水量異常，2個月竟然用了6000度的水，累積使用量更是達到7033度，明顯超出正常值，也比過往用量要高出許多，由於後續複查仍無人應門，抄表員警覺不對勁，立刻通知里長協助處理，這才發現曾婦已經離世。

據了解，曾婦生前性格孤僻，雖然經濟不虞匱乏，但與女兒相處不睦，母女之間鮮少往來。台中市社會局表示，曾婦是社會局列冊服務的獨居老人，兩周前志工曾到訪探視，但按鈴、敲門均無人回應，以為曾婦只是暫時外出，未能及時察覺異狀，令人遺憾。