女國中生遺失手機！內有珍貴寵物貓照片　女警摸黑幫找回

▲國中女學生返家途中不慎遺失手機，女警摸黑尋找。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名14歲李姓女國中生向警方求助，下課返家途中不慎遺失手機。因手機中珍藏著陪伴她多年的寵物貓照片，對她而言具有深刻情感。警方獲悉後立即展開協尋，最終在住家附近昏暗巷弄內的路旁尋獲遺失手機，獲得女學生及家長真誠道謝。

▲最終在偏僻巷道尋獲，學生及家長感謝警方的熱心幫忙。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭分局聖亭派出所副所長曹培翔、警員邱筱雅15日擔服巡邏勤務，於19時許接獲李姓女學生遺失手機報案後，迅速趕往現場，沿途挨家挨戶詢問住戶並搜尋周邊環境。當時天色昏暗，視線不佳，搜尋難度大增，但邱員依然不放棄，在巷道兩側以手電筒反覆照明找尋。經過一段時間努力，終於在昏暗的路旁成功找到少女遺失的手機。

警方通知少女到場確認後，她見到手機完好無損，珍藏的寵物貓照片也仍在，當場感動落淚，並笑著向員警道謝，全程陪同的家長亦深受感動，感謝警方抱持同理心的態度，積極協助民眾解決困難。

龍潭警分局長施宇峰表示，本案同仁面對民眾報案，請求協助都能主動積極處置，充分展現為民服務的專業態度，值得肯定。並呼籲民眾外出時應留意隨身物品如遇遺失狀況，切勿慌張，可立即向附近警察單位報案。