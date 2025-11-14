桃園小資女搞丟3萬元進修費　警調監視器尋回！她開心比YA

▲謝姓女子拿衣服送洗時不慎掉落近3萬元的進修費。（圖／楊梅警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名29歲謝姓小資女在送洗衣服時不慎遺失進修費28000元，著急的她連忙求助警方，經警方調閱監視器鎖定拾得錢包的婦人，立即前往查訪，婦人表示她因急於上班才未將錢送往派出所，經謝女確認無誤後，十分感謝拾得婦人及警方的大力幫忙。

▲所幸警方調閱視器迅速尋回，讓她高興的手比YA。（圖／楊梅警分局提供）

楊梅分局富岡派出所警員張貴傑12日7時許接獲一名謝姓女子報案，她慌張表示自己的錢包不慎遺失，內有剛領出的進修費28000元。警方先安撫謝女情緒，後續積極調閱監視器，原來謝姓女子至楊梅區中正路與富源街口停車洗衣時，疑似因抱著衣物匆忙下車而未留意錢包遺落。

待洗完衣服準備離開時驚覺錢包遺失，便焦急前往派出所報案，員警獲報後立即前往案發地周邊調閱監視器確認狀況。雖然監視畫面無法清楚拍攝到遺失瞬間，但經過員警鍥而不捨比對相關路段影像，成功掌握可能拾得人的特徵與行徑方向，並立即前往可能地點查訪。員警後續也順利找到拾得錢包的婦人，她表示因急著上班，所以尚未將撿拾到的錢包送往派出所。經被害人到場確認，錢包與現金均無任何損失。謝女感動表示，「感謝拾得人與警方的協助，這筆近一個月薪水的進修費對我非常重要！」