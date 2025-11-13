【廣編】AQUOS sense10智慧手機首登場　以「半步先行」理念引領日系智慧科技新潮流

▲夏普全新中階智慧手機AQUOS sense10正式在台登場，主打「AI無痕」三大特色與日系極簡設計，展現科技與生活的完美融合。

圖、文／台灣夏普提供

台灣夏普今（13）日正式推出全新中階智慧手機AQUOS sense10，以「半步先行」的品牌理念結合創新AI科技，打造「最強AI無痕機」，帶來「聲音無痕」、「影像無痕」與「輕巧無痕」三大特色，展現日系科技美學與實用性能兼具的新潮智慧生活。

AQUOS sense10首度導入兩項創新技術，「Vocalist AI降噪魔法棒」可智慧過濾環境雜音，即使在吵雜環境中也能保持通話清晰；「AI智慧拍照去陰影技術」則能自動消除反光與陰影，拍出純淨照片。外型方面，延續日式簡約設計，具備軍規等級防護與僅166克的輕量鋁合金機身，同時推出六款日系時尚配色，主打色「布魯藍」靈感來自牛仔布與皮革拼接。

台灣夏普總經理張凱傑表示，sense10不只是科技產品，更體現品牌「品質，從心開始」的精神，致力讓科技貼近生活、融入日常。搭載Snapdragon 7s Gen 3處理器與Pro IGZO OLED低功耗螢幕，並配備5,000mAh大電池，提供流暢高效的續航體驗。

AQUOS sense10建議售價NT$14,990，即日起於全台神腦數位、震旦門市及各大電商平台開賣。首批購機者可登錄兌換「AQUOS sense10 × SPINGLE 聯名日本手工皮質手機殼」（價值NT$2,490，數量有限，送完為止）。