藍委質疑中央跳地方給補助是「替選舉綁樁」　民進黨團：天方夜譚

記者詹詠淇／台北報導

《財政收支劃分法》修法爆中央、地方搶錢爭議，國民黨立委牛煦庭質疑，明年度中央政府總預算中，內政部宗教及禮制司、合作及人民團體司的地方補助款消失，改成中央直接撥補民間及宗教團體，是利用補助款為選舉綁樁。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（17日）表示，透過區區補助達到所謂綁樁效果，真的是天方夜譚。

據《中國時報》報導，原先中央編列補助給直轄市與各縣市名目的款項，在明年度中央政府總預算都被刪除，改由中央新編列預算，如內政部宗教、人團司地方補助款改成中央直接補助逾3.6億元。國民黨立委牛煦庭質疑，這是中央利用補助款為選舉綁樁。

對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（17日）表示，中央政府總預算超過上兆，每年給地方政府的財源增加8千多億。在過去財劃法，中央統籌分配款是直接分配給地方政府，另還有一般性補助跟計畫性補助也分別給地方政府和地方政府核定的經費計畫，因此所提出比例跟這些透過地方政府向中央申請的團體，佔的比例甚微。

鍾佳濱認為，要注意的是這次財劃法再度惡修造成的結果，誠如新北市長侯友宜所言，到底這次的錢權劃分，有沒有符合各地方政府的需求？未來中央跟地方的事權分工是否合理，這才是關鍵，但目前財劃法再度惡修，可能造成未來中央在治水預算、撥補勞健保經費的缺口，後果變成全民要承擔。

鍾佳濱直言，中央政府若要透過區區這些由地方政府給予人民團體的補助，來達到所謂綁樁效果，真的是天方夜譚。