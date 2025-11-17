快訊／卓榮泰硬起來：全面迎戰立法院　政院版財劃法本周提出

▲行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

立法院上周通過在野黨所提《財政收支劃分法》部分條文修正案，行政院長卓榮泰除了透過社群媒體，痛批在野黨修惡財劃法外，他17日上午受訪時表示，這禮拜行政院會對《財政收支劃分法》再修訂的行政院版本正式討論，並強調立法院上周五匆忙通過再修訂的財劃法，內容將造成更大問題，會比過去公式計算錯誤還大；他更直白且強硬地說，對立院的動作，在野黨團突然的動作，行政院會全面迎戰。

對於行政院版本的《財劃法》何時會提出，卓榮泰表示，非常遺憾跟訝異，上禮拜在立法院總質詢的備詢當中就說過，這個禮拜行政院會對《財政收支劃分法》再修訂的行政院版本，會有正式的討論，而且國發會、財政部、主計總處，已經在上個禮拜就發文邀請各地方政府的財主人員做最後的確認。

卓榮泰表示，但是立法院卻在上週五以提前的方式，匆匆忙忙的就通過了再修訂的《財劃法》，而且這個內容將造成更大的問題，這個問題會比過去公式計算錯誤的問題還大，將讓政府的總預算無法編列。

卓榮泰強調，這個禮拜四行政院院會，還是會依照明天跟地方政府談過之後，提出《財劃法》修正案的討論，且正式在院會讓它通過，通過之後會送立法院來審議。

卓榮泰表示，希望能夠有一個更均衡、更公平、城鄉差距更縮短，而且全民、國民共享的一個《財劃法》，這個才是因應之道；但是對於立法院這樣的動作，在野黨團突然的這個動作，行政院會全面的迎戰。