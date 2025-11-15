把錯誤留在立法院　綠黨團號召1人1通電話籲韓國瑜別送出財劃法

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會昨經過表決，再度三讀修正財政收支劃分法，明定中央政府114年度補助各地方政府一般性補助款金額，不得少於113年8月30日核列114年度一般性補助款的金額外，且計畫型補助款補助比率，不得低於過去十年同類型計畫平均值。但相關修法卻也造成財政疑慮，對於財劃法再度修惡，民進黨團書記長陳培瑜今（15日）表示，民主是多數也要有良心，要尊重專業、尊重程序，反對用掏空未來的方式假裝在照顧地方，讓錯誤留在立法院，拜託一人一通電話，打給韓院長。

陳培瑜表示，立法院又一次硬闖《財政收支劃分法》修法。她支持行政院積極面對。但也還有一個訴求：請韓國瑜院長不要把這個三讀通過的法案送出立法院，把錯誤就留在立法院，拜託一人一通電話，打給韓院長。

為什麼說是錯誤？陳培瑜說明，因為這根本不是好好為國家算帳，而是藍白一起在玩政治算計。他們嘴巴說「要多照顧地方」，但實際上的效果是什麼？是叫中央多借一大堆錢、把國家財政弄到失衡，未來治水、長照、0–6歲托育補助、健保、勞保…通通都可能被擠壓。

陳培瑜指出，講白一點，就是今天在立法院裡面裡刷存在感，明天叫全國人民一起買單。大家不要被「多給地方錢」這幾個字騙了。錢不是從天上掉下來的，是從你我的稅、是從未來的債務來的。

對於相關修法，陳培瑜強調，如果制度改得亂七八糟，中央財政越來越困難，到時候真的要救災、要推長照、要蓋學校、要顧孩子，一樣是地方、人民先倒楣。

陳培瑜表示，所以才會說：韓國瑜院長，拜託你，不要急著把這個法案送出立法院。「你可以選擇照本宣科、反正有票數就通過；你也可以選擇當一次守門員，讓立法院自己收拾自己的爛攤子，不要把問題推給全國人民」。

陳培瑜強調，民主不是「票多就無敵」，民主是多數也要有良心，要尊重專業、尊重程序，更要替下一代著想。會繼續把這個案子的問題講清楚，也拜託大家一起盯緊這個財劃法修法，「我們不是在反對照顧地方，而是在反對用掏空未來的方式假裝在照顧地方。讓錯誤留在立法院，不要走進你我的生活」。