　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

數學算錯沒關係！國會三讀「重修」財劃法　中央要把636億補回地方

▲▼立法院14日議程就財政收支劃分法部分條文修正案進行表決，在國民黨民眾黨人數優勢下全案表決通過。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院14日三讀財政收支劃分法部分條文修正案。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院會去年底三讀通過財政收支劃分法修正案，但因國民黨版本「寫錯分母」將分配母數寫錯成全國，導致多個縣市分配稅款不增反減，不少國民黨籍縣市長同樣叫苦連天。立法院會今（14）日經過表決，再度三讀修正財政收支劃分法，除將錯誤公式修正外，更明定中央政府114年度補助各地方政府一般性補助款金額，不得少於113年8月30日核列114年度一般性補助款的金額外，且計畫型補助款補助比率，不得低於過去十年同財力級次縣市、同類型計畫平均值。

▲▼立法院14日議程就財政收支劃分法部分條文修正案進行表決。（圖／記者湯興漢攝）

114年度中央政府總預算遭立法院刪減636億元，行政院則是改以統刪地方政府一般性補助款，但此舉嚴重衝擊地方政府施政，致使各縣市強烈反彈。國民黨因此提案再修財劃法，不僅把地方被中央砍掉的636億補回來，還要確保未來中央對地方的補助規模不會再被削減。

在公式部分，藍委修法版本將普通統籌分配稅款中「直轄市及縣市」等文字，新增「不含離島」；將分子為「直轄市及縣（市）」等文字，修正為「離島三縣」。

三讀條文明訂，中央應就下列事項補助地方政府：一、計畫效益涵蓋面廣，且具整體性之計畫項目。二、跨越直轄市、縣市或二以上縣市之建設計畫。三、具有示範性作用之重大建設計畫。四、因應中央重大政策或建設，須由地方政府配合辦理之事項。前項各款之計畫型補助款，應依本法第三十七條之三，且補助比率不得低於過去十年同財力次級縣市、同類型計畫的平均值。

條文要求，中央政府給予各地方政府之一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算核列數。中央一百十四年度補助各地方政府一般性補助款金額，不得少於中央政府於一百十三年八月三十日和烈一百十四年度一般性補助款之金額。

第三十二條也修正，直轄市、縣市政府若無下列情形之一者，中央不得減列或減撥補助款：一、年度總預算、追加預算與特別預算收支之籌畫、編制及共同性費用標準等，未依相關法律及行政院訂定之中央及地方政府預算籌編原則辦理。二、有依法得徵收之財源而不徵收。另第三十七條也明訂，經核定後之跨年度及分年度延續性計畫型補助款，非經地方政府同意不得任意終止或變更補助金額。

藍委王鴻薇表示，這次新版財劃法修正，是因為中央政府亂砍地方補助款，他以為是修理地方首長，其實是修理廣大人民，今天修法就是要矯正中央像強盜一樣亂砍地方錢，把錢還給地方、還給人民。

▲▼立法院14日議程就財政收支劃分法部分條文修正案進行表決，在國民黨民眾黨人數優勢下全案表決通過。（圖／記者湯興漢攝）

白委張啓楷指出，民進黨無法無天，砍要給地方的補助款，很多縣市出現嚴重傷害，台北捷運被砍六百多億、台中捷運補助剩一億多，砍到刀刀見骨，連一般性預算都砍，今天修法把錢救回來了！

▲▼立法院14日議程就財政收支劃分法部分條文修正案進行表決，在國民黨民眾黨人數優勢下全案表決通過。（圖／記者湯興漢攝）

綠委鍾佳濱表示，去年修財劃法時，財政部就提醒公式錯誤，在野黨不管，發現錯誤才又倉促修法，這次修法從條文內容可以看到，台北、台東獲得補助款都不能少於去年數額，但預算規模在成長，中央無法將財政豐腴縣市的預算挹注較弱勢的縣市，地方球員兼裁判，完全背離財政劃分法的考評，到時候希望在野黨不要後悔莫及，又倉促修法。

▲▼立法院14日議程就財政收支劃分法部分條文修正案進行表決。（圖／記者湯興漢攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
頂加違建套房掰了！新北狠拆70件　房東共繳800萬拆除費
誤信「新台幣洗成美金」　燒烤店老闆被騙1700萬
阿伯賣過期品「被檢舉罰12萬」　霸氣金主：普發1萬全買光
未棄陸籍遭解職！陸配村長提訴願贏了
數學算錯沒關係！國會三讀「重修」財劃法　要求中央把錢補回去
命喪柬埔寨！泰女淪豬仔「業績沒達標」被逼做2000下深蹲亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍營怒轟高市府「三大失職」　嗆：沒道歉、沒爭取、沒報告別想過關

數學算錯沒關係！國會三讀「重修」財劃法　中央要把636億補回地方

議員質疑預算歸零！高雄市府：隨新法上路調整　不影響市民權益

川普2.0首對台軍售　學者分析三大意義：類似準盟國待遇

南門市場火災遭質疑市長未到場　張善政：緊急狀況由專業單位處理

川普政府宣布3.3億美元軍售案　林佳龍：美方高度重視台灣防衛能力

Super Junior寶藍色佔領台北！　蔣萬安曝光大巨蛋驚喜應援

川普本屆首度宣布對台軍售　總統府：感謝支持台灣提升防衛能力

側翼嗆「敢出國跟你姓」　沈伯洋今返國：難怪央視說我有個兒子

演唱會票讓給外國旅客？　黃捷轟交通部：觀光不應犧牲我國粉絲權益

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

生日變忌日…23歲騎士困賓士車底！獲救時「已全身發黑」送醫不治

台南凌晨民宅火警！1男驚慌逃生　2%燒燙傷送醫

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

藍營怒轟高市府「三大失職」　嗆：沒道歉、沒爭取、沒報告別想過關

數學算錯沒關係！國會三讀「重修」財劃法　中央要把636億補回地方

議員質疑預算歸零！高雄市府：隨新法上路調整　不影響市民權益

川普2.0首對台軍售　學者分析三大意義：類似準盟國待遇

南門市場火災遭質疑市長未到場　張善政：緊急狀況由專業單位處理

川普政府宣布3.3億美元軍售案　林佳龍：美方高度重視台灣防衛能力

Super Junior寶藍色佔領台北！　蔣萬安曝光大巨蛋驚喜應援

川普本屆首度宣布對台軍售　總統府：感謝支持台灣提升防衛能力

側翼嗆「敢出國跟你姓」　沈伯洋今返國：難怪央視說我有個兒子

演唱會票讓給外國旅客？　黃捷轟交通部：觀光不應犧牲我國粉絲權益

冬天棉被使用前要先「醒被」　四大材質正確整理方式一次看

大樂透頭獎衝6.7億！「4生肖發大財」　超會中號碼曝光

超劣新手法斗南、西螺、四湖到處騙　「借錢買香菇」專坑攤商

宇宙政大又贏了！狂勝59分　笑擁「跨季51連勝」

演唱會留票給國外客惹議　陳世凱二度回應：優先保障本國粉絲

黑豹旗／深遠飛球嚇壞教練！黃威杰美技救命 直呼生涯最驚險

下半年首場「寒流」來了！　大風、雨雪、降溫準備狂襲中國

頂加違建套房掰了！新北狠拆70件　房東共繳800萬拆除費

藍營怒轟高市府「三大失職」　嗆：沒道歉、沒爭取、沒報告別想過關

天香樓大閘蟹料理開賣　新菜「禿黃油撈飯」僅用蟹黃蟹膏製作

【天使寶寶】嫩嬰刷舌苔超配合！露燦笑超療癒

政治熱門新聞

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

王義川喊圖利！郭音蘭：蔣萬安預判了民進黨的預判

八炯稱赴中自首？回嗆懸賞通緝獎金少

讚韓國瑜「沒陷入賴清德設定戰場」　學者：技高一籌漂亮反打

王義川質疑北市府圖利　黃揚明：不愧是讓蔣萬安、張善政害怕的人

質疑圖利輝達被砲轟　王義川改口「只是提醒」：北市府方向是對的

即／前環保署長林俊義辭世　享壽87歲

王義川質疑北市府解約涉圖利　網友傻眼：真的準備抓蔣萬安跟黃仁勳

台灣民意民調／普發一萬誰功勞？　37.5%歸功在野黨、22.7%執政黨

新埔鎮長違法兼職當豬腳店負責人　監察院通過彈劾

暗酸民進黨比中共獨裁？　陳佩琪舉沈伯洋：被通緝還行動自由沒關押

演唱會票讓給外國旅客？　黃捷轟交通部：觀光不應犧牲我國粉絲權益

台北市確定不會加碼普發現金　蔣萬安認「任期內不會發放」

普發一萬！釋昭慧：害台灣人被貼上愛錢標籤

更多熱門

相關新聞

台北市確定不會加碼普發現金　蔣萬安認「任期內不會發放」

台北市確定不會加碼普發現金　蔣萬安認「任期內不會發放」

中央普發現金1萬已經陸續發放，台北市議會民進黨團日前提案普發2.1萬元，國民黨團也提案要普發現金但未明列金額。民進黨台北市議員洪健益今（14日）質詢蔣萬安，這屆任期僅剩1年2個月，中央每年都有撥補經費，因此台北市是否仍有機會普發現金？蔣萬安答詢回應，依主計處及財政局完整評估結果，台北市整體財政狀況與負債情形「目前沒有條件發放現金」。洪健益追問，「也就是你任內不會發？」蔣萬安點頭默認。

國民黨做沈伯洋滿意度民調　本人笑出來：我又沒有要選舉

國民黨做沈伯洋滿意度民調　本人笑出來：我又沒有要選舉

質疑圖利輝達被砲轟　王義川改口「只是提醒」：北市府方向是對的

質疑圖利輝達被砲轟　王義川改口「只是提醒」：北市府方向是對的

遭逼問沈伯洋選北市　蔣萬安尬笑：沒在想選舉

遭逼問沈伯洋選北市　蔣萬安尬笑：沒在想選舉

沈伯洋今返國　指中共覺得被突襲「要跟蹤應該沒那麼容易」

沈伯洋今返國　指中共覺得被突襲「要跟蹤應該沒那麼容易」

關鍵字：

地方補助財劃法三讀稅款分配立法院行政院國民黨傅崐萁王鴻薇韓國瑜總預算

讀者迴響

熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

正妹AV女優驚爆過世！　好友自責證實

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

裝高血壓閃兵！修杰楷、坤達、陳柏霖遭求刑2年8月

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

鈊象電子23億接手「沒落股王」廠辦　斜槓房東年收8160萬

不是牛排！老饕特地去吃西堤「只為1道菜」

最難交到知心好友星座Top 3

快訊／胡釋安認了讓粿粿借住家中！

更多

最夯影音

更多
辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面