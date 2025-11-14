　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文遭打臉！藍委曝最新民調57%挺增加國防預算　35%不贊成

▲▼國民黨立法院黨團召開「11月國政滿意度民調公布，過半民眾持續不滿賴清德政策表現！沈伯洋委員滿意度大公開，全國僅剩民進黨在挺！」記者會，立委牛煦庭、黃健豪、游顥出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲有57%民眾支持政府增加國防預算部分，高於35%不贊成。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委牛煦庭、黃健豪、游顥今（14日）召開「11月國政滿意度民調公布」記者會，調查顯示，民眾對總統賴清德表現的滿意度與信任度持續低迷，滿意度僅34％、不滿意度高達48％。不過，先前國民黨主席鄭麗文表態不支持增加國防預算，但民調詢問是否贊成政府增加國防預算，加強軍備，卻顯示57%贊成，35%不贊成，9%沒意見。

牛煦庭、黃健豪、游顥今日公布最新國政民調。針對賴清德總統滿意度調查，34%滿意，48％不滿意，18%沒意見；在賴政府發展經濟滿意度調查中，36%滿意，50%不滿意，14%沒意見；在賴政府打擊詐騙滿意度調查中，31%滿意，60%不滿意，9%沒意見；在台灣整體司法信任度調查中，31%滿意，59%不滿意，9%沒意見；在賴政府處理兩岸關係滿意度調查中，37%滿意，50%不滿意，13%沒意見。

根據沈伯洋擔任立委的表現滿意度調查，29%滿意，47%不滿意，24%沒意見；是否支持黑熊學院推動「全民防衛」，33%支持，32%不支持，35%沒意見。

根據調查，是否贊成政府增加國防預算，加強軍備，57%贊成，35%不贊成，9%沒意見；關於兩岸維持現狀情形下，是否擔心大陸為了達成統一目標，發動戰爭攻打台灣，有38%擔心，56%不擔心，5%沒意見。在「有人認為，川普可能為了與中國合作，犧牲台灣，也有人認為不會。請問您是否擔心川普會出賣台灣？」這題調查中，45%擔心，46%不擔心，8%沒意見。

牛煦庭分析民調，表示賴總統的表現依然無法取得廣泛認可，而「沈伯洋現象」僅限於民進黨的自我感動，在全體受訪者中，除了民進黨支持者滿意度高於不滿意外，其他黨派、年齡、教育程度等指標，對於沈伯洋的不滿意度都明顯較高。理論上，全民防衛應具有高度社會共識與支持，但民調結果顯示讓民防議題與政治色彩鮮明的組織或人物掛勾，影響總體認同度。

牛煦庭說，針對國防預算、台海戰爭、台美關係的調查結果顯示，在維持現狀的格局下，56%人民暫不擔心戰爭威脅、57%人民支持國防預算增加，至於詳細的考量，有待驗證。值得注意的是，台灣人民對於川普政府的疑慮趨於顯性，「被交易」的擔心近半，顯示關稅、貿易戰等風波，造成社會大眾的焦慮感，關稅談判是否能看到更多具體的對台利多，值得觀察。

黃健豪表示，司法與打詐嚴重拖累政府施政形象，不滿意甚至高於賴總統個人不滿意度。跨年齡、教育、地區的「一致性不信任」，30到39歲族群中，有7成不滿意政府打詐表現、司法信任。學歷大學以上，對打詐者不滿意達72%，對司法不信任者達65%，司法與打詐議題已成跨族群共同痛點。游顥痛批，詐騙案件爆炸性成長，民進黨施政失靈，詐騙案從2020年的2.3 萬件提升到2024年的12萬件，財損從42億提升到超過500億，還可能持續上升。，「民進黨抓詐騙」被形容為讓人民誤以為有效、但結果卻是失能。

本次民調委託TVBS民調中心。調查地區為台灣地區。調查方法為，以電話訪問方式，利用電腦輔助電話調查系統（CATI），由電腦取樣、撥號。問卷於電腦螢幕中顯示，訪員親自訪問並以滑鼠勾選答案，CATI自動將訪問結果即時寫入資料庫，不須再由人工編碼、鍵入資料，避免人為錯誤。

抽樣方法為，採用雙底冊抽樣調查方式，市內電話調查以中華電信住宅電話資料庫進行後四碼隨機抽樣；手機電話調查以數位部公布之行動電話帶頭碼，進行末五碼隨機RDD抽樣。並採任意成人法過濾合格受訪者。

調查日期為2025年10月31日至11月10日18時30分至22時30分。訪問對象為 20歲以上台灣民眾。有效樣本為1074份，於95%信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。依內政部公布之2024年底人口資料，進行性別、年齡、地區、教育程度等結構加權處理。
 

11/12 全台詐欺最新數據

沈伯洋今返國　指中共覺得被突襲「要跟蹤應該沒那麼容易」

綠委沈伯洋遭中國以涉「分裂國家罪」立案調查，且擬發出全球性的紅色通緝令，不過，沈伯洋12日現身德國聯邦議院門口出席聽證會，更強調「絕對不會因為恐嚇而退縮」。沈伯洋今（14日）已返國。媒體詢問會不會怕追捕？沈伯洋受訪時表示，剛剛大概七點多到台北，這次算是很快速去德國聽證，以中國反應看起來，他們認為被突襲了，要快速反應，不管是跟蹤還是什麼，應該沒那麼容易啦。至於出發前是否有問外交部國安會？沈回應，倒是沒有特定問哪些國家不能去，這次德國行是一兩個月前就被邀請，有跟外交部、國安會確認要出國，看起來沒問題就出國了。

關鍵字：

國民黨民調鄭麗文國防預算牛煦庭

