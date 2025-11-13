民進黨團熱舞宣傳345億全民福利　笑喊通過邀「福利熊」顧立雄跳

▲民進黨團熱舞宣傳「345億全民福利」。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

為解決財劃法修法錯誤，民進黨團提出「財政收支劃分法第16條之1未分配款運用暫行條例」草案，規劃將這筆資金用在發放老年生活扶助金、產後照護津貼及自願提繳獎勵金等全民福利。黨團幹事長鍾佳濱今（13日）也與黨團成員一同在議場前熱舞宣傳「345億全民福利」，更笑稱若通過，要請國防部長「福利熊」顧立雄來跳一下。

為解決去年《財政收支劃分法》修法時的公式錯誤，導致約345億元的款項，政府無法運用，民進黨團提出「財政收支劃分法第16條之1未分配款運用暫行條例」草案，民進黨團幹事長鍾佳濱今（13日）指出，儘管未來政院會送出新的財劃法修正版本，各黨團也提出修正版，但這345億在明年度開始前4個月無法分配到地方，因此民進黨團提案直接由暫行條例進行分配，現在也由財政委員會審查中。

鍾佳濱說明，345億全民福利包括，婦女坐月子政府補助10萬元，補足國民年金保險至每月8000元，以及為鼓勵勞工自願提撥勞退基金，政府每月補助1%，每個月最高500元，一年最多6000元，讓上班族提前準備退休生活。

民進黨團更自製「福利族全民Free之歌」，由幹事長鍾佳濱、 副幹事長范雲、副書記長林月琴、副書記長張雅琳，以及政策會執行長吳思瑤一同在議場前熱舞，宣傳「345億全民福利」。

鍾佳濱也幽默笑稱，民進黨團推出「全民福利舞」，不是「全聯福利」，而是「全民福利」，如果條例通過，要請國防部長「福利熊」顧立雄來跳一下，因為國防部對外守護國土安全，對內也要支持全民福利。