香港更新對日本旅遊警示：中國公民遇襲事件漸增

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸不滿日本首相高市早苗發表「台灣有事」說法，於14日呼籲公民避免前往日本。香港保安局15日也跟進大陸，更新了對日本的旅遊警示，提醒港人赴日應提高警惕。

香港保安局15日更新「外遊警示制度」網站，稱自2025年中起，中國公民在日本發生遇襲事件的趨勢漸增，計劃前赴或已在當地的港人應提高警惕，注意安全，留意當地就最新情況的公布及在中國駐日本使領館發布的領事服務訊息。

保安局在回應港媒詢問時解釋，政府會不時評估外遊警示制度所覆蓋的國家，並調整相關警示級別。保安局目前對日本福島第一核電廠附近區域發出的黃色外遊警示仍然生效，日本其他區域則沒有外遊警示。

保安局指出，因應外交部近日就中國公民前往日本而發出的提醒，保安局已更新外遊警示制度網頁有關日本的附加資料，提醒計劃前赴或已在當地的港人應提高警惕，注意安全，留意當地就最新情況的公布及在中國駐日本使領館發布的領事服務訊息。

保安局強調，會持續密切留意日本的情況，如有進一步消息，會透過媒體、保安局流動應用程式及外遊警示網頁發布最新情況。