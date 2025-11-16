　
威脅高市早苗！中國4艘海警船「進入釣魚台海域」　日本當局證實

▲▼中國海警船今年4月27日在日本實際控制的尖閣諸島附近出沒，中國聲稱擁有主權。（圖／達志影像）

▲中國海警船多次在日本實際控制的釣魚台列嶼（尖閣諸島）附近出沒，中國聲稱擁有主權。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本首相高市早苗7日接受眾議院質詢時，針對「台灣有事」與行使集體自衛權議題進行答覆，引發中國強烈不滿，中國駐大阪總領事薛劍更發文威脅砍頭。對於高市早苗不願意撤回發言，中國不僅建議暫時避免赴日旅遊，更在黃海展開實彈射擊，如今又派出4艘海警船進入釣魚台海域。

根據日媒《共同社》、《讀賣新聞》，日本海上保安廳第11管區海上保安本部（本部駐地在沖繩縣那霸市）稍早證實，中國海警局4艘船隻於當地時間今（16）日上午10時14分至30分，依序進入尖閣諸島（釣魚臺列嶼）南小島附近日本所宣稱的「領海」，4艘海警船皆搭載艦砲。至於上一次中國海警船「進入」日本宣稱領海，是10月15日。

對此，日本海上保安廳巡視船要求中國海警船立即撤離。《共同社》指出，約莫於16日上午11時45分，4艘中國海警船陸續從日本所宣稱的領海外緣離開。

日媒《產經新聞》指出，自從高市早苗7日在眾議院接受質詢時表態「台灣有事」可能引發日本「存亡危機事態」，進而行使集體自衛權以後，中國政府逐漸加強對日本施壓的力道，中國海警局更透過社群平台官方帳號發表對於釣魚台的巡邏計畫，宣稱是在釣魚島的領海內進行巡邏，「是遵守法律的合法權利」。

高市早苗風波延燒　彭博：中國「經濟報復」日本　至少有4招

外交部長林佳龍今（16日）透過社群平台表示，面對地緣政治動盪、供應鏈重組與科技競爭加速的全球新局，台灣正以「總合外交」與「三鏈戰略」開啟台日關係的新時代，深化與日本及理念相近國家的合作。林佳龍強調，台日共享自由民主等普世價值，同處印太重要戰略位置，更在安全與經濟上緊密相連，攜手強化民主韌性、提升經濟安全，打造永續繁榮的區域秩序。

