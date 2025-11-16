　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

遊客必看！日本推最新「熊出沒AI預測地圖」　赴日前別忘先查詢

▲▼上智大學推熊出沒預測地圖。（圖／翻攝自官網）

▲上智大學推AI熊出沒預測地圖。（圖／翻攝自官網）

記者王佩翊／編譯

日本近日飽受熊患威脅，已經導致多人死傷，東京的上智大學研究團隊發表了全球首創「熊出沒風險AI預測地圖」，透過人工智慧技術分析19個地區的熊隻出沒風險，協助民眾和政府單位提前防範熊襲事件。

根據《共同社》報導，這個最新的熊出沒預測系統是由數據科學專家深澤佑介副教授領軍開發，運用AI技術整合近1至3年的熊隻目擊記錄、森林環境條件、道路分布狀況及人口密度等多項數據進行分析。系統將每平方公里區域劃分為5個風險等級，以顏色標示從低風險的0-20%到極高風險的80-100%出沒機率。

分析結果顯示，山區丘陵地帶、河川廊道以及偏遠山谷道路沿線是熊類出沒的高風險區域。研究團隊特別指出，人口老化嚴重的社區遇到野生熊隻的風險明顯較高。

目前預測地圖涵蓋日本北端的北海道札幌市，以及本州秋田縣等19個重點區域，這些地方近年來熊襲事件頻傳，甚至擴及城市和鄉鎮地區。研究團隊希望這套系統能幫助居民、觀光客和地方政府更好地應對熊類活動。

研究團隊在實際驗證中發現，系統對於曾有熊隻目擊記錄的區域預測準確度會因地區條件而有所差異，但整體表現良好。

深澤表示，未來還會諮詢熊類專家意見，納入天氣數據、熊隻分布以及移動數據等更多資訊，來提高預測系統的準確性。

報導也指出，日本北海道主要出沒的是棕熊，本州與四國則是亞洲黑熊。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
456 1 7674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美國大使館遭黑幫攻擊！　陸戰隊開火反擊
16人點5披薩！她曝歐洲文化「台灣遊客錯在1事」：難怪老闆會
健身房5400萬「館長只出300萬」合資契約曝！總監：300
快訊／32歲女墜路中亡　父驚見慘劇心碎痛哭
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛
龍山寺外收個資發1000　真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本鹿兒島櫻島火山「連續噴發」！噴煙衝飛4400公尺　40航班停飛

美駐海地大使館遇襲！疑遭黑幫攻擊　陸戰隊開火反擊

20歲蛇蠍泰女「槍斃警察男友」！偽裝自殺現場　反咬死者家暴

遊客必看！日本推最新「熊出沒AI預測地圖」　赴日前別忘先查詢

全球最富裕城市排行出爐！台灣「5座城市」名次曝光　東京意外奪冠

義大利富豪砸重金赴戰地「狙殺平民」取樂　米蘭檢方追查

日本「熊闖入AEON」顧客、員工疏散！　熊店內逗留2小時遭射殺

印度女童遭「恐怖體罰」虐待慘死！　師逼仰臥起坐100下奪命

威脅高市早苗！中國4艘海警船「進入釣魚台海域」　日本當局證實

出口2貨櫃鞋遭美國退貨！疑驗出放射物質銫-137　印尼官方急追查

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

劉嘉玲直言「男演員不用化妝」！　曝梁朝偉「典禮都素顏」：化了很油

陳美鳳過來人「理解范姜彥豐」　罕談離婚內幕：不能輸了工作

花蓮縣議會檢討撤離疏失！　徐榛蔚「怒關麥克風」坐下拒答

短裙女保險員等紅綠燈被偷拍！他：不小心按到　相機找到20張

日本鹿兒島櫻島火山「連續噴發」！噴煙衝飛4400公尺　40航班停飛

美駐海地大使館遇襲！疑遭黑幫攻擊　陸戰隊開火反擊

20歲蛇蠍泰女「槍斃警察男友」！偽裝自殺現場　反咬死者家暴

遊客必看！日本推最新「熊出沒AI預測地圖」　赴日前別忘先查詢

全球最富裕城市排行出爐！台灣「5座城市」名次曝光　東京意外奪冠

義大利富豪砸重金赴戰地「狙殺平民」取樂　米蘭檢方追查

日本「熊闖入AEON」顧客、員工疏散！　熊店內逗留2小時遭射殺

印度女童遭「恐怖體罰」虐待慘死！　師逼仰臥起坐100下奪命

威脅高市早苗！中國4艘海警船「進入釣魚台海域」　日本當局證實

出口2貨櫃鞋遭美國退貨！疑驗出放射物質銫-137　印尼官方急追查

衛福部將成立「兒童及家庭署」　石崇良：整合健康促進、保護等業務

被指維安特勤隊自費出國訓練　保一總隊秀數據反駁：持續編預算

陸男模「腳踏2富婆」　46歲阿姨「以為遇真愛」傻借3800萬元

轎車向右鬼切肇逃！短裙女騎士慘摔「頭著地」　重傷進ICU搶命

生日驚喜竟是鹽酥雞！2倍薪男友：妳跟親友吃過大餐了...她果斷分手

南消關廟分隊獲企業捐贈山域救援器材　強化救災能量打造韌性家園

日本鹿兒島櫻島火山「連續噴發」！噴煙衝飛4400公尺　40航班停飛

香港僑福地產300億貸款協商添變數　彭博：台板信銀行融資評估中

美駐海地大使館遇襲！疑遭黑幫攻擊　陸戰隊開火反擊

灌5分也贏不了！韓職聯隊領先被追平　冬盟苦戰日本社會人5比5收場

【天籟之音】2路人合唱《神隱少女片尾曲》搭配九份景色氛圍感拉爆

國際熱門新聞

熊闖入AEON！　顧客、員工疏散

日本黑熊中彈「假死」！反咬60歲獵人

17歲少女成「普丁情婦」！分手費是豪宅

美國Costco急召回2款熱門商品！

台男赴泰強擄24歲前女友！　暴打逼家屬「不給錢就撕票」

中國籍男子性侵百人　被判無期徒刑

越南淹水只有「日系購物中心」獨自聳立

快訊／謝侑芯遺體今火化　骨灰將運回台灣

彭博：中國「經濟報復」日本　至少有4招

別再用醋+小蘇打！專家分享水管堵塞「2大妙招」

宏都拉斯大選倒數！兩強喊恢復與台灣邦交

櫻花妹廁所前「肉體交疊」非裔男！

高市「台灣有事」　前日相石破茂無奈發聲

中國官媒：已做好對日實質反制的準備

更多熱門

相關新聞

熊闖入AEON！　顧客、員工疏散

熊闖入AEON！　顧客、員工疏散

日本秋田縣能代市16日上午發生熊闖入AEON的事件，館內顧客及工作人員已進行疏散，無人受傷。這隻熊體長約80公分，單獨出沒，稍早已被射殺。

日本：中國4艘海警船「進入釣魚台海域」

日本：中國4艘海警船「進入釣魚台海域」

台日關係新時代！　林佳龍揭「三鏈戰略」

台日關係新時代！　林佳龍揭「三鏈戰略」

韓物流中心狂燒2天　1100萬件衣鞋恐燃毀

韓物流中心狂燒2天　1100萬件衣鞋恐燃毀

烏軍炸西伯利亞鐵路　阻斷北韓武器供應

烏軍炸西伯利亞鐵路　阻斷北韓武器供應

關鍵字：

日本熊出沒AI預測安全防範上智大學日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

台大大氣系學生放鴿子「沒發雞排」　400人苦等：失望

台人遊義遭公審！部落客「在同團」還原現場

簽專任委託卻「繞過房仲」成交！基隆男挨告結果曝

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光

義大利「1人可吃完整個披薩」　當地人：真的不應該

快訊／國1今晨事故　全線封閉

台灣阿姨日本刷卡碎念「選啥幣別」　全店齊喊1句

走鐘獎完整得獎名單曝光

韓男星拍攝到一半突然昏倒！救護隊緊急CPR

芝麻醬「這樣放」恐變一級致癌物

大師兄揭館長黑料反波及家人　嗆「有不爽針對我就好」否則提告

館長認了「以前手機有影片」：他們急了！就是要錢

下周變天「2天雨最大」　氣溫跳水周三剩14度

遭爆找員工睡館嫂！館長昔護妻PO爆乳照被挖

更多

最夯影音

更多
Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人
冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面