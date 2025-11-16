遊客必看！日本推最新「熊出沒AI預測地圖」　赴日前別忘先查詢

▲上智大學推AI熊出沒預測地圖。（圖／翻攝自官網）



記者王佩翊／編譯

日本近日飽受熊患威脅，已經導致多人死傷，東京的上智大學研究團隊發表了全球首創「熊出沒風險AI預測地圖」，透過人工智慧技術分析19個地區的熊隻出沒風險，協助民眾和政府單位提前防範熊襲事件。

根據《共同社》報導，這個最新的熊出沒預測系統是由數據科學專家深澤佑介副教授領軍開發，運用AI技術整合近1至3年的熊隻目擊記錄、森林環境條件、道路分布狀況及人口密度等多項數據進行分析。系統將每平方公里區域劃分為5個風險等級，以顏色標示從低風險的0-20%到極高風險的80-100%出沒機率。

分析結果顯示，山區丘陵地帶、河川廊道以及偏遠山谷道路沿線是熊類出沒的高風險區域。研究團隊特別指出，人口老化嚴重的社區遇到野生熊隻的風險明顯較高。

目前預測地圖涵蓋日本北端的北海道札幌市，以及本州秋田縣等19個重點區域，這些地方近年來熊襲事件頻傳，甚至擴及城市和鄉鎮地區。研究團隊希望這套系統能幫助居民、觀光客和地方政府更好地應對熊類活動。

研究團隊在實際驗證中發現，系統對於曾有熊隻目擊記錄的區域預測準確度會因地區條件而有所差異，但整體表現良好。

深澤表示，未來還會諮詢熊類專家意見，納入天氣數據、熊隻分布以及移動數據等更多資訊，來提高預測系統的準確性。

報導也指出，日本北海道主要出沒的是棕熊，本州與四國則是亞洲黑熊。