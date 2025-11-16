台日關係新時代！　林佳龍：「三鏈戰略」呼應日本對外政策

▲外交部長林佳龍、日本首相高市早苗。（資料照／外交部提供）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍今（16日）透過社群平台表示，面對地緣政治動盪、供應鏈重組與科技競爭加速的全球新局，台灣正以「總合外交」與「三鏈戰略」開啟台日關係的新時代，深化與日本及理念相近國家的合作。林佳龍強調，台日共享自由民主等普世價值，同處印太重要戰略位置，更在安全與經濟上緊密相連，攜手強化民主韌性、提升經濟安全，打造永續繁榮的區域秩序。

林佳龍指出，2016年日本前首相安倍晉三在非洲開發會議上提出「自由開放的印度太平洋」構想後，該願景逐漸成爲印太地區國家的戰略指導。今年日本首相高市早苗延續此一理念，並與美國總統川普攜手開啟「新黃金時代」。在此國際情勢下，台灣將以「總合外交」與「三鏈戰略」為政策核心，開啟台日關係的新時代，攜手打造自由、開放、和平與繁榮的未來。

林佳龍表示，全球目前正面臨地緣政治動盪、供應鏈快速重組以及科技競爭全面加速等三重挑戰，川普重返白宮後，美中間在經濟、科技與軍事上競爭持續升溫；日本則在高市早苗領導下承襲「安倍路線」，使美日中三邊競合關係更加複雜，也讓台美日在價值、經濟與安全上的合作愈形重要。面對瞬息萬變的國際局勢，台灣將秉持積極務實的態度，與日本以及理念相近國家攜手合作，強化民主韌性、提升經濟安全，打造永續繁榮的區域秩序。

林佳龍說明，「總合外交」涵蓋價值外交、同盟外交與經濟外交三大面向，並對應「全球民主價值鏈」、「印太第一島鏈」及「非紅供應鏈」的「三鏈戰略」，盼透過「三鏈」呼應日本的對外政策，並讓與國際社會緊密鏈結。

在「價值外交」方面，林佳龍表示，台日共享自由、民主、人權與法治等普世價值，雙方在地理、歷史及人民情誼上具有深厚鏈結，日本並多次聲明支持台灣有意義參與國際組織，台灣將持續深化台日在國際組織的議題合作，積極促進雙邊人員互訪，共同維護既有國際秩序，實現「自由開放的印太」理念。

在「同盟外交」上，林佳龍指出，台日同處印太第一島鏈，台海關乎日本的經濟航運、國家安全、戰略防衛，日本也多次強調支持台海和平穩定的立場。未來台灣將與日本持續就灰色地帶侵擾、假訊息防制、防救災等領域進行更緊密的交流，藉此強化雙方民主韌性。

在「經濟外交」方面，林佳龍提到，台日經濟合作向來密切，未來台灣除持續爭取加入CPTPP外，也期待與日本簽署經濟合作協定（EPA），並在半導體、AI、量子電腦、新能源等關鍵領域深化合作，更將合作模式拓展到第三國。