日本鹿兒島櫻島火山「連續噴發」！噴煙衝飛4400公尺　40航班停飛

記者羅翊宬／編譯

日本鹿兒島縣櫻島火山今（16）日再度多次劇烈噴發，噴煙最高直衝至海拔4400公尺，導致鹿兒島機場國際與國內線共40個航班受影響而停飛，另有3班航班被迫折返。火山在凌晨到下午之間多次噴發，當局雖未接獲建築物受損或人員傷亡等通報，但仍提醒民眾提高警戒。

根據日媒《南日本新聞社》，日本氣象台與鹿兒島縣政府指出，櫻島南岳山頂火口從16日凌晨2時28分至3時50分間持續出現中量以上噴煙，形成連續噴發；截至下午1時，已累計5次火山噴發，其中4次被判定為爆發性噴火。此次噴煙最高飆至4400公尺，是自2024年10月18日以來首次突破4000公尺的高度。

氣象當局指出，噴發時伴隨大規模噴石，部分落石最遠飛至火口五合目位置，距離火口約1000至1400公尺。雖然爆發次數已在今年累積至151次，但目前並未觀測到如5月大量噴發時曾出現的「山體膨脹」地殼變動。

櫻島火山的噴火警戒級別維持在3級（入山規制）。氣象當局提醒，南岳山頂火口與昭和火口周邊2公里範圍內，可能再度出現噴石與火砕流，呼籲民眾避免進入危險區域。

火山灰則對航空交通造成明顯衝擊。鹿兒島機場（霧島市）表示，截至16日中午，共有40個國內外航班因降灰影響被迫取消，另有3班航機起飛後折返出發地。目前相關單位正持續掌握火山活動狀況，並呼籲旅客留意航班異動資訊。