120顱顏家庭齊聚台南！　20歲脣齶裂青年吹薩克斯風開場

▲南部顱顏家庭年會於台南永康社教中心登場，120戶家庭齊聚交流。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

羅慧夫顱顏基金會16日上午於台南市永康社教中心舉辦「2025南部地區顱顏家庭年會暨得福獎助學金頒獎」，共有120個顱顏家庭、320名成員共同參與，一場由薩克斯風吹響的序曲，替這群一路找尋自信的孩子們，開啟嶄新的日子。

舞台燈亮起，屏東大學音樂系20歲脣齶裂青年邱信嘉與同學合奏，音色明亮而堅定。當年醫師建議他訓練「提齶肌」改善吞嚥與發音，家人便讓他加入國小薩克斯風社，意外讓他找到生命的節奏，也吹出了今天的台南舞台。

邱信嘉說，童年因脣齶裂讓家人擔心受霸凌，但他靠著樂觀天性與敞開心胸的態度結交朋友。「只要主動跨出去，別人就比較不會因為不懂而不友善。」如今他順利錄取音樂系，並獲得今年「得福獎助學金」。他感謝一路上各方協助，從補助、師長到基金會，「這些力量讓我從未覺得孤單。」

與南部分會合作30年的高雄長庚賴瑞斌醫師，特地到場力挺。看著自己醫治的孩子如今站上舞台，他感性地說：「治療不只是改善外觀與功能，而是讓孩子找到人生方向。信嘉的故事，讓我充滿驚喜與欣慰。」

今年得福獎助學金共有228位顱顏孩子獲獎，其中56人來自台南、高雄、屏東、台東與澎湖。基金會董事長柯雯青表示，每一位孩子的努力都是最珍貴的證據，「看到大家庭彼此支援，更確定這條路值得一直走下去。」

今年登台的還有15歲小耳症女孩周筠恩，右耳65分貝聽損，她完成外耳重建後，首次在舞台上以戲劇展現蛻變。她回想童年曾問：「為什麼我的右耳比較小？」母親用童趣回答陪她度過成長困惑。國小參與基金會活動，看見大姐姐的重建成果，她開始思考手術，最終在南部分會林碧茹主任以遊戲治療陪伴下做出選擇。

林碧茹說：「孩子能在遊戲中探索自我，慢慢長出勇敢。」周筠恩更寫下成熟的想法：「外耳重建做或不做，都取決於孩子；家長的角色是支援，而不是替孩子決定。」

羅慧夫顱顏基金會南部分會自1996年成立，服務跨越台南、高雄、屏東、台東與澎湖，累計服務4242個家庭、74591次社工服務。自1989年創立至今36年，基金會提供：86337人次經濟補助，91919人次社工服務，24年得福獎助學金計畫，累計鼓勵3407位青少年追夢，這些數字背後，是孩子們一步步走向自信的腳印。

年會結束前，大批家庭在場外合照，氣氛像一個被擁抱的大家庭。孩子們的笑容比誰都亮，彷彿在說：「我們不是孤軍奮戰，我們共同前進。」這就是羅慧夫顱顏基金會 30 年以來最珍貴的風景。