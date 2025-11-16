台南男申訴職場霸凌「身分資料遭曝光」　職安處3人涉瀆職緩起訴

▲台南市職安處3人涉瀆職，台南地檢署緩起訴。（資料照／記者林東良攝）

記者林東良、劉人豪／台南報導

余姓男子至台南市職安處申訴任職公司職場霸凌，且違反職業安全衛生法，職安處張姓技士將申訴案移轉時，誤把余男任職的公司列為函文正本受文者，後續黃姓專員、楊姓課長沒注意核章通過，台南地檢署依瀆職罪將3人處分緩起訴。

起訴書指出，余姓男子2025年1月22日至台南市職安處，申訴其所任職公司職場霸凌及違反職業安全衛生法，因被申訴公司設置高壓氣體類壓力容器，依規定屬於危險性工作場所，移由管轄單位係勞動部職業安全衛生署南區職業安全中心辦理。

張姓安全健康課技士於同年1月22日，撰擬函轉南區職安中心函稿時，檢附包含申訴人姓名及申訴內容等資料，並誤將該公司列為函文正本受文者，併同上述紙本送核，而黃姓專員、楊姓課長在核稿時，亦疏於注意前揭保密規定，未予更正或退文，先後逕予核章，並由楊代決核准發文，函文嗣後透過電子交換，於同年1月24日遞送予余男公司，使公司知悉余男姓名及其申訴內容。案經張姓安全健康課技士於114年2月3日至法務部廉政署南部地區調查組自首，始循線查悉上情。

檢方審酌3人坦承不諱，因一時失慮致罹刑章，犯罪後坦承犯行，態度良好，認以緩起訴處分為適當，以勵自新。緩起訴期間為1年，3人各應於緩起訴處分確定之日起6個月內，各向國庫支付1萬元。