無照幫女客人「冷凍減脂」害大腿挫傷　醫美店長遭罰30萬+判刑

▲黃姓醫美店長擅自為客人的大腿等處做冷凍減脂肪，因違反醫師被判刑。（示意圖／取自圖庫Unsplash）

記者林東良、郭玗潔／台南報導

黃姓女子從事醫美20多年，在台南一家醫美診所當店長，明知自己沒有醫師執照，卻擅自操作機器「波洛伊」替女客人冷凍減脂，導致女客人大腿挫傷。全案經台南地院審理，法官判定黃女違反非法執行醫療業務罪，處6月徒刑，可易科罰金18萬元，另再併科罰金30萬元。可上訴。

判決指出，黃女為台南市某醫美診所店長，她明知自己不是醫師，也不是有專業訓練的護理人員，仍在未有醫師在場指導下，於2022年4月18日、9月27日，擅自操作診所內的「波洛伊」皮膚冷卻醫療設備，替女客人的腰、腹、大腿內側做雷射減脂，造成女客人大腿挫傷，因而鬧上法院。

據了解，為了減少腰、腹脂肪層厚度，以破壞皮下脂肪細胞，促進目標位置的脂肪組織凋亡，會用機器「波洛伊」冷凍減脂，機器操作屬醫療行為。然而黃女審理時，僅承認對女客人進行2次「冷凍減脂課程」，卻辯稱「波洛伊」是食藥署檢驗合格的機器，當初購買時，仿單上也說是「非侵入性」，並沒有註明醫師或醫事人員才可操作，她不但有「波洛伊」生產公司的操作訓練合格證書，也依照食藥署核發機器合格證書操作，不懂怎會違法，而且該機器操作時，都有醫師在診所。

不過診所支援醫師吳女證稱，「這台（即波洛伊）據說是溶脂使用，我並沒有操作過」，所內的人也告訴她，這台機器只要是受訓過的人員都可以操作，不用經過她問診，所以她也不會在旁觀看人員操作。

法官指出，食藥署函示使用該機器，應洽詢醫療業務之衛福部醫事司，醫事司則函復該機器執行內容，為輔助手術或侵入性治療，都屬醫療業務行為，判定黃女違反醫師法，且犯後一再辯解，毫無悔意，也沒賠償被害人，審酌她商職畢業、從事醫美業20餘年等生活、經濟一切情狀，依非法執行醫療業務罪，處6月徒刑，可易科罰金18萬元，另再併科罰金30萬元。可上訴。