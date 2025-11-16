義大利富豪砸重金赴戰地「狙殺平民」取樂　米蘭檢方追查

▲1990年代波士尼亞戰爭期間，有多名義大利富豪花錢飛去波國獵殺平民，米蘭檢方近期重啟調查。（示意圖，Pixabay）

圖文／鏡週刊

義大利米蘭檢方最近正對一樁發生在1990年代波士尼亞戰爭期間的駭人舊事展開深入追查。數名義大利的超級富豪被控參與了一種被稱為「人體狩獵之旅」（Human Safari）的病態活動。這些自稱「狙擊手觀光客」（sniper tourists）的有錢人，據悉砸下高達88,000英鎊（約新台幣360萬元）的天價，只為尋求極端刺激，在高處用狙擊槍射殺薩拉熱窩市區的無辜居民取樂。更令人髮指的是，傳言他們甚至能加錢指定射殺兒童。這些涉案者大多是槍械迷或極端右翼團體的成員。

據《每日郵報》（Daily Mail）與《衛報》（The Guardian）報導，這群變態的「獵人」享受著波士尼亞塞族軍隊提供的周密服務。他們從義大利的里雅斯特（Trieste）搭乘塞爾維亞航空公司Aviogenex班機飛抵貝爾格勒（Belgrade），隨後被接駁到薩拉熱窩周邊的制高點「享受」他們的獵殺假期。他們瞄準的對象，就是城內那些毫無防備、在日常生活中移動的普通市民，特別是在那條被當地人稱作「狙擊手大道」（Sniper Alley）的通勤要道上。正如揭發此事的記者艾齊奧·加瓦澤尼（Ezio Gavazzeni）所形容，這些富豪只是「利用週末從里雅斯特出發，去獵殺平民，然後再若無其事地回到他們光鮮亮麗的日常。」

這場調查的重新燃起，主要得益於2022年斯洛維尼亞導演米蘭·祖帕尼奇（Miran Zupanič）的紀錄片《薩拉熱窩狩獵》（Sarajevo Safari），片中揭露了多位證人的指證。他們確認有來自義大利等西方國家的有錢人專程飛來，體驗「實彈射擊真人」的變態快感。令人更加震驚的是，一名波士尼亞前情報員爆料，早在1993年，義大利情報部門就對此事略知一二，但相關的機密文件至今尚未全部公開。據了解，這些遊客將這筆「旅遊費用」繳給了當時塞族領袖卡拉季奇（Radovan Karadžić）的軍隊，該領袖已於2016年因種族滅絕等罪名被判40年有期徒刑。

目前，米蘭檢方的主責檢察官亞歷山德羅·戈比（Alessandro Gobbi）已鎖定數名關鍵證人，預計在未來幾週內展開密集訊問。一名在米蘭經營整形外科診所的企業家，已被列為重點調查對象。波士尼亞駐米蘭領事已公開承諾該國政府將「全力配合」調查，並強調「期待水落石出，徹底清算過去的罪行。」儘管全案仍處於初步偵查階段，檢方尚未對外公布完整名單，但一旦指控最終確立，涉案者將可能面臨國際法上最嚴厲的戰爭罪和違反人道罪的審判程序。



更多鏡週刊報導

16台客共食5披薩！遭義大利店家公審 義國主廚曝「1方法」完美解決文化差異

不滿他對川普「說教」？ 義大利總理「狂翻白眼」又搶鏡

勞力士買1天就被偷！中國旅行團義大利下車20分鐘 整車行李遭洗劫一空