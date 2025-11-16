　
發現尪「LINE空白訊息」！她1招破解鎖鹹濕對話崩潰：不能原諒

一名人妻滑老公手機時，意外發現對方LINE隱藏聊天室充斥與不同女人的露骨對話。（示意圖，pakutaso）

▲一名人妻滑老公手機時，意外發現對方LINE隱藏聊天室充斥與不同女人的露骨對話。（示意圖，pakutaso）

圖文／鏡週刊

一段7年的愛情長跑終於修成正果，新婚人妻本以為找到了能相守一生的伴侶，沒想到跟老公借手機查資料，卻意外揭開婚姻背後的驚人秘密。

這名人妻在Dcard以「婚後才發現老公交往時約砲」為題發文，表示她某次跟老公借用手機查資料，當她瞄到陌生女子傳來「最近要見嗎？」的訊息，直覺不對勁，點開一看，竟是空白對話！這讓她心中警鈴大作，循線在LINE的「隱藏聊天室」功能中，赫然發現多個陌生女性帳號，裡頭充斥著老公與這些人之間露骨的曖昧對話和性邀約，瞬間讓她情緒潰堤。

這名人妻火冒三丈渾身發抖質問老公，老公眼見東窗事發後，嚇得當場下跪求饒，急忙辯稱這些都是「婚前舊帳」，信誓旦旦地說婚後已經痛改前非、乖乖收心。然而，這番說詞完全無法平息她被背叛的痛苦，7年來的信任和對這段婚姻的美好想像，在點開聊天室的那一刻徹底瓦解，她內心那個曾經正直可信的伴侶形象也變得支離破碎，難以承受。

這篇爆炸性的「抓猴文」在網上引起網友關注，許多吃瓜網友這才知道原來LINE還有「隱藏聊天室」這種偷藏秘密的功能，好奇的網友紛紛追問解鎖方法，想去檢查另一半的手機。對此，網友表示只要進入LINE主頁，點擊「設定」，再點「聊天」，選擇「隱藏聊天室」，針對想查看的對象按下「編輯」並「解除隱藏聊天室」，就能讓這些見不得光的訊息重見天日。

不過，相較於LINE功能的八卦，更多網友將焦點放在這位不忠人夫的行為上，多數女網友都直言無法原諒，並苦口婆心地勸原PO趕快放手止損，「我完全不能接受，誰知道他對妳還有什麼謊言？」「這種事只有0次和無數次」、「我是建議妳放過妳自己，這種人不會改，他只會藏得更深」、「交往後就該收心了吧，還拿婚前當藉口」、「都藏在隱藏聊天室裡了，哪可能真的收心」、「7年都還改不掉，浪費別人時間」，大多人都建議她果斷離婚，別再為了一個謊話連篇的男人浪費人生。


